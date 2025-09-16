Українку спіймали на кордоні з Польщею з купою доларів та євро

Польські митники спільно з прикордонниками виявили незадекларовану готівку у громадянки України на пункті пропуску Медика. Як повідомило Polsat News у понеділок, 15 вересня, 40-річна жінка намагалася перевезти через кордон значну суму без належного декларування.

Під час перевірки на пішохідному переході у Медиці працівники Прикордонної служби та Митної й податкової служби Польщі знайшли у багажі українки 280 тисяч доларів і 80 тисяч євро готівкою. У перерахунку на польську валюту це становить приблизно 1,3 мільйона злотих.

Оскільки пасажирка не задекларувала кошти, частину грошей арештовано. Зокрема, на її рахунку блоковано 80 тисяч злотих, які можуть бути конфісковані як штраф. Остаточне рішення щодо покарання ухвалить Митна та податкова служба Польщі.

📢 У польській Прикордонній службі нагадали: усі особи, які в’їжджають або виїжджають з території Європейського Союзу, зобов’язані декларувати грошові кошти на суму від 10 тисяч євро і вище.

Цей випадок став ще одним у низці порушень. Раніше українські митники на Закарпатті виявили велику партію контрабандних іграшок Labubu, які намагалися провести через українсько-словацький кордон у вантажівці.

👉 Також раніше було повідомлено, що на Закарпатті. 33-річний житель Львова спробував втекти з України й перетнути державний кордон, використавши підроблений паспорт громадянина Саудівської Аравії.