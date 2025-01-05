Україна здобула медаль у санному спорті вперше з 2008 року

Українська збірна вперше з 2008 року виборола нагороду у санному спорті, здобувши бронзову медаль на Кубку світу в Латвії. Ця нагорода також стала дебютною для України в естафетних перегонах. Про це повідомив Національний олімпійський комітет України (НОК) у неділю, 5 січня.

📢 «Наша команда у складі Юліанни Туницької, Ігоря Гоя, Назарія Качмара, Андрія Мандзія, Олени Стецьків та Олександри Мох фінішувала третьою у змішаній естафеті, поступившись лише збірним Німеччини та Австрії, які посіли перше та друге місця відповідно», – зазначили у НОК.

Змагання проходили 4-5 січня в латвійському місті Сігулда в рамках чергового етапу Кубка світу. Востаннє Україна виборювала медаль на цьому рівні у санному спорті у 2008 році, коли Наталія Якушенко здобула срібло. До цього моменту всі вісім нагород збірної були пов’язані саме з її досягненнями.

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Крім того, 29 грудня 24-річний український стрибун Євген Марусяк встановив новий національний рекорд під час Турне чотирьох трамплінів.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українська легкоатлетка Ярослава Магучіх отримала звання найкращої спортсменки року від Балканської асоціації легкої атлетики. Спортсменка, яка є членом цієї асоціації з 2016 року, була відзначена за видатні досягнення в стрибках у висоту.