Неділя, 5 Січня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСПОРТ
СПОРТ

Україна здобула медаль у санному спорті вперше з 2008 року

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна здобула медаль у санному спорті вперше з 2008 року

Українська збірна вперше з 2008 року виборола нагороду у санному спорті, здобувши бронзову медаль на Кубку світу в Латвії. Ця нагорода також стала дебютною для України в естафетних перегонах. Про це повідомив Національний олімпійський комітет України (НОК) у неділю, 5 січня.

📢 «Наша команда у складі Юліанни Туницької, Ігоря Гоя, Назарія Качмара, Андрія Мандзія, Олени Стецьків та Олександри Мох фінішувала третьою у змішаній естафеті, поступившись лише збірним Німеччини та Австрії, які посіли перше та друге місця відповідно», – зазначили у НОК.

Змагання проходили 4-5 січня в латвійському місті Сігулда в рамках чергового етапу Кубка світу. Востаннє Україна виборювала медаль на цьому рівні у санному спорті у 2008 році, коли Наталія Якушенко здобула срібло. До цього моменту всі вісім нагород збірної були пов’язані саме з її досягненнями.

Крім того, 29 грудня 24-річний український стрибун Євген Марусяк встановив новий національний рекорд під час Турне чотирьох трамплінів.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українська легкоатлетка Ярослава Магучіх отримала звання найкращої спортсменки року від Балканської асоціації легкої атлетики. Спортсменка, яка є членом цієї асоціації з 2016 року, була відзначена за видатні досягнення в стрибках у висоту.

Попередня стаття
Боксер В’ячеслав Узелков пішов із життя на 45-му році
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Загинув музичний редактор проєкту «МастерШеф», захищаючи Україну на фронті

СУСПІЛЬСТВО

Українські захисники відбивають атаки на Куп’янському напрямку, а також відсікають штурм ворога на низці напрямків Донеччини

ВІЙНА

По Харкову росіяни б’ють дронами типу «Молнія»

ВІЙНА

Ворожий обстріл Нікополя: росіяни вбили людину

ВІЙНА

Спалах нового метапневмовірусу HMPV в Китаї: лікарні переповнені – ЗМІ

ВАЖЛИВО

На Запоріжжі ворожий БпЛА влучив по енергооб’єкту

ВІЙНА

Ліквідовано начальника штабу батальйону російських окупантів – ГУР

ВІЙНА

Понад 100 ворожих штурмів за добу на Донеччині, також окупанти завдавали авіаційних ударів по населених пунктах

ПОДІЇ

На фронті відбулося 149 боєзіткнен: найгарячіша ситуація зберігається на двох напрямках – Генштаб

ВІЙНА

На Сумщині росіяни вдарили авіабомбою по багатоповерхівці

ВАЖЛИВО
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип