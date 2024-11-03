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СПОРТ

Ярослава Магучіх отримала звання найкращої спортсменки року від Балканської асоціації

Денис Молотов
Денис Молотов
Ярослава Магучіх отримала звання найкращої спортсменки року від Балканської асоціації

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх отримала звання найкращої спортсменки року від Балканської асоціації легкої атлетики. Спортсменка, яка є членом цієї асоціації з 2016 року, була відзначена за видатні досягнення в стрибках у висоту.

📢 «Найкраща балканська спортсменка – Ярослава Магучіх. Вітаємо українку зі званням Найкраща балканська спортсменка року! Її виняткові виступи у стрибках у висоту підвищили балканську легку атлетику на світовій арені та ми раді бачити її перемоги. Лети високо, Ярослава», – йдеться у заяві Балканської асоціації легкої атлетики.

Ярослава Магучіх отримала звання найкращої спортсменки року від Балканської асоціації

Уродженці Дніпра, 23-річній стрибунці у висоту вдалося здобути першу свою золоту медаль на Олімпійських іграх у Парижі цього року, подолавши висоту 2,00 метра. Крім того, вона втретє стала чемпіонкою Діамантової ліги та виграла чемпіонат Європи.

Її світовий рекорд у стрибках у висоту був офіційно ратифікований Міжнародною федерацією легкої атлетики.

У вересні Магучіх увійшла до десятки претендентів на звання “Спортсмен року в Європі” від European Athletics.

Пізніше, 27 жовтня, вона була визнана найкращою спортсменкою Європи 2024 року на церемонії нагородження European Athletics Awards, де вперше здобула перемогу після виходу до фіналу номінації у 2022 та 2023 роках.

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