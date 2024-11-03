Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх отримала звання найкращої спортсменки року від Балканської асоціації легкої атлетики. Спортсменка, яка є членом цієї асоціації з 2016 року, була відзначена за видатні досягнення в стрибках у висоту.

📢 «Найкраща балканська спортсменка – Ярослава Магучіх. Вітаємо українку зі званням Найкраща балканська спортсменка року! Її виняткові виступи у стрибках у висоту підвищили балканську легку атлетику на світовій арені та ми раді бачити її перемоги. Лети високо, Ярослава», – йдеться у заяві Балканської асоціації легкої атлетики.

Уродженці Дніпра, 23-річній стрибунці у висоту вдалося здобути першу свою золоту медаль на Олімпійських іграх у Парижі цього року, подолавши висоту 2,00 метра. Крім того, вона втретє стала чемпіонкою Діамантової ліги та виграла чемпіонат Європи.

Її світовий рекорд у стрибках у висоту був офіційно ратифікований Міжнародною федерацією легкої атлетики.

У вересні Магучіх увійшла до десятки претендентів на звання “Спортсмен року в Європі” від European Athletics.

Пізніше, 27 жовтня, вона була визнана найкращою спортсменкою Європи 2024 року на церемонії нагородження European Athletics Awards, де вперше здобула перемогу після виходу до фіналу номінації у 2022 та 2023 роках.