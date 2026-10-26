Хусити заявили про удари по саудівському нафтопроводу та аеропорту Ер-Ріяда

Єменські хусити, яких підтримує Іран, у понеділок, 26 жовтня, заявили про атаки на нафтоперекачувальні станції трубопроводу Схід – Захід у Саудівській Аравії та міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді.

На момент публікації повідомлення саудівська сторона не підтвердила заявлених ударів. Про це повідомляє Reuters. Підтверджених даних про пошкодження цих об’єктів або постраждалих унаслідок нової атаки немає.

Раніше коаліція під керівництвом Саудівської Аравії, яка діє в Ємені, заявила про знищення двох пускових установок балістичних ракет у Сані. За її даними, з однієї з установок випустили ракету в напрямку Ер-Ріяда. Коаліція стверджує, що її перехопили.

Аеропорт відновив роботу двох терміналів

Міжнародний аеропорт імені короля Халіда в неділю, 25 жовтня, відновив роботу двох терміналів після попередньої атаки, відповідальність за яку взяли хусити.

Той удар у жовтні забрав життя щонайменше 13 людей. За повідомленням Associated Press, саудівська влада розпочала розслідування обставин, за яких системи протиповітряної оборони не змогли запобігти атаці. Reuters називає цей попередній інцидент найсмертоноснішим у королівстві за понад десять років.

У Тегерані готують переговори

На тлі загострення високопосадовці Саудівської Аравії, Туреччини та Пакистану – учасників так званого Мекканського пакту – мають зустрітися з представниками Ірану в Тегерані.

За інформацією двох джерел Reuters, обізнаних із підготовкою переговорів, зустріч запланували на понеділок, 26 жовтня. Її темою має стати регіональна координація.

Якщо переговори відбудуться, це буде перший контакт на високому рівні між Іраном і представниками всіх трьох держав блоку від початку посилення атак хуситів на Саудівську Аравію.

Чому нафтопровід Схід – Захід має стратегічне значення

Трубопровід завдовжки близько 1200 кілометрів забезпечує транспортування саудівської нафти до експортних терміналів на Червоному морі. Його значення зросло через спричинені війною обмеження судноплавства Ормузькою протокою.

У вересні Саудівська Аравія тимчасово призупиняла роботу трубопроводу з міркувань безпеки після атаки безпілотника. За заявами Ер-Ріяда та Багдада, той удар було завдано з території Іраку.

👉 Також нагадаємо, що унаслідок повторної атаки на міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді 11 жовтня загинула одна людина, ще 11 дістали поранення. Такі уточнені дані оприлюднило Генеральне управління цивільної авіації Саудівської Аравії — GACA.