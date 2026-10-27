За все відповість ретроградний Меркурій: війна, гроші та мир, який ніяк не настане

27 жовтня біля окупованих Олешок на Херсонщині почалося локальне припинення вогню. Домовилися бодай на кілька днів припинити стрілянину, щоб доставити людям їжу, воду, ліки та організувати евакуацію. Reuters повідомляє, що обидві сторони підтвердили початок перемир’я. Але російські удари по інших українських містах не припинилися.

Тим часом у листопаді готують нові переговори за участю України, США та росії. Про мир знову говоритимуть люди, які вже неодноразово сідали за стіл переговорів. А нам залишається чекати й сподіватися, що цього разу розмови закінчаться чимось більшим за чергову заяву для преси.

І все це — під час ретроградного Меркурія.

Планеті, названій на честь давньоримського бога торгівлі, мандрівників і хитрунів, астрологи давно доручили відповідати за гроші, документи, транспорт і людські домовленості. Коли щось із цього йде шкереберть, винного шукати недовго.

Для нас, переселенців із Луганщини, порада остерігатися «повернення минулого» звучить особливо мило. Нам би повернути дім та мирне життя в Луганську чи Сіверськодонецьку, а не колишнє кохання. Та й фінансових втрат нам вистачило без участі небесних тіл.

Утім, жарти жартами, а віра в астрологічні прогнози — річ серйозніша, ніж здається. Особливо коли від них починають залежати рішення про гроші, житло чи власну безпеку.

Чого чекати від ретроградного Меркурія до 13 листопада

Нинішній ретроградний період розпочався 24 жовтня приблизно о 10:13 за київським часом. Завершиться 13 листопада близько 17:54. Це третя й остання ретроградність Меркурія у 2026 році. Попередні були в лютому — березні та червні — липні.

Астрологи пов’язують нинішній період зі знаком Скорпіона, а отже — із боргами, чужими грошима, спільним майном, прихованими інтересами й давніми образами. Радять не поспішати з кредитами, великими покупками, новими договорами. До 13 листопада краще все перевіряти, не сваритися й не ухвалювати поспішних рішень.

Взагалі-то непогано було б дотримуватися цих порад цілий рік, особливо щодо кредитів. Але тоді навіщо потрібен гороскоп?

Саме явище, яке астрологи називають ретроградністю, цілком реальне. NASA пояснює: Меркурій не починає рухатися навколо Сонця задом наперед. Через взаємне положення планет із Землі лише здається, що він на якийсь час змінив напрямок руху. Так буває три-чотири рази на рік. Жодних наукових доказів того, що в ці тижні частіше ламаються телефони, розпадаються шлюби або починаються війни, немає.

Але календар ретроградності займає майже п’яту частину року. Часу вистачає, щоб знайти під нього чимало гучних подій. І деякі справді збігаються.

Меркурій, Крим і війна: коли збіг є, а пояснення немає

27 лютого 2014 року російські військові без розпізнавальних знаків захопили будівлі парламенту й уряду Криму в Сімферополі. Окупація півострова перейшла у відкриту фазу. Меркурій тоді був ретроградним — із 6 до 28 лютого.

Любителям астрологічних закономірностей є за що зачепитися: порушення міжнародних домовленостей, військова агресія, політична криза. Усе, що приписують несприятливому впливу планети.

А 24 лютого 2022 року росія розпочала повномасштабне вторгнення. Ретроградність завершилася ще 3 лютого. Держава-агресор та сама. Її ставлення до українського суверенітету теж не змінилося. Зате Меркурій рухався вже «правильно».

За вісім років кремль не став миролюбнішим, хоча планета встигла десятки разів побути й ретроградною, і звичайною.

Обидва епізоди війни мають зрозумілі земні причини: росія прагнула підкорити Україну й ухвалювала для цього конкретні військові та політичні рішення. Жодна астрономічна подія не пояснює, чому путін вирішив напасти на сусідню державу.

А от пояснити все Меркурієм було б, мабуть, дуже зручно. Особливо тим, хто не любить відповідати за власні рішення.

Мінські домовленості: планета повернулася, а мир — ні

Ще цікавіша історія сталася у 2015. 11 лютого закінчився ретроградний Меркурій. Наступного дня в Мінську погодили другий комплекс заходів із виконання Мінських домовленостей. Припинення вогню мало розпочатися 15 лютого. За астрологічними правилами момент цілком сприятливий. Небезпечний період позаду, можна підписувати документи й домовлятися про мир. Тільки під Дебальцевим продовжували стріляти.

17 лютого спостерігачі ОБСЄ намагалися домовитися про припинення вогню та доступ до міста. Представник українського Генштабу підтвердив готовність українських військових. Представники так званих «ДНР» і «ЛНР» відмовилися.18 лютого українські війська залишили Дебальцеве.

Можна, звісно, згадати астрологічну «післятінь» — період, протягом якого планета нібито ще зберігає свій несприятливий вплив. Тоді й Дебальцеве можна вписати в потрібний прогноз. Але Мінські домовленості порушували не небесні тіла. І українські військові залишали Дебальцеве не через несприятливе розташування планет.

Дивно навіть, скільки ми ще готові шукати пояснень там, де все давно пояснили самі учасники подій.

Тепер на нас чекають нові переговори. Їхній результат, звісно, невідомий. Зате вже можна передбачити реакцію астрологів: якщо домовленості зірвуться — винен ретроградний Меркурій. Якщо сторони про щось домовляться — планета допомогла повернутися до невирішених питань. Прогноз безпрограшний.

Меркурій справді впливає на гроші? Вчені знайшли дещо несподіване

Економісти Янлін Ці, Хан Ван і Бохуей Чжан дослідили фондові ринки 48 країн за період із 1973 до жовтня 2025 року. Їхня праця Cultural Beliefs and Equity Prices: Evidence from Astrological Belief in Mercury Retrograde опублікована в науковому журналі Journal of Banking & Finance. І результати, на перший погляд, виглядають як чудова реклама астрології: під час ретроградного Меркурія біржова дохідність виявилася нижчою, ніж в інші дні. Різниця в річному перерахунку становила 3,47 відсоткового пункту. Майже пів століття спостережень, десятки країн і цілком відчутна цифра. Здавалося б, можна замовляти натальну карту для брокера.

Але автори пішли далі й спробували з’ясувати, чому виникає така залежність. Одне можливе пояснення — астрологічне: рух Меркурія якимось чином впливає на торгівлю та фінансові операції. Інше — набагато прозаїчніше. Інвестори вірять, що ретроградний період несприятливий, стають обережнішими, песимістичніше оцінюють ринок, продають активи або утримуються від покупок.

Дослідження більше підтримало саме друге пояснення. Там, де віра в ретроградний Меркурій поширеніша, ефект виявився помітнішим. Сильніше він проявлявся й на ринках, залежних від настроїв інвесторів.

Інакше кажучи, люди можуть самі створювати фінансові наслідки прогнозу, в який повірили.

Меркурій рухається своєю орбітою, а хтось на Землі через це вирішує не купувати акції. Коли таких людей достатньо, їхня поведінка може впливати на ціни. Ось вам і справжня сила астрології. Без чаклунства, зате з реальними грошима.

Звісно, навіть велика статистична вибірка не доводить, що саме віра в гороскопи спричинила всю виявлену різницю. Дослідники говорять про статистичний зв’язок і можливий поведінковий механізм, а не про доведений вплив планети. І не радять використовувати ретроградність як надійний сигнал для біржової торгівлі.

З повними висновками можна ознайомитися в науковій публікації.

Не підписуйте нічого до 13 листопада

«Не підписуйте важливих документів, не ризикуйте грошима, відкладіть великі покупки до 13 листопада». Такі застереження під час ретроградного Меркурія звучать звідусіль. З першого погляду — суцільна турбота. Хто ж сперечатиметься з порадою не поспішати, коли йдеться про гроші? Тільки обережність і відмова від будь-яких рішень — різні речі.

Зволікання теж має ціну: можна втратити вигідну пропозицію, проґавити термін, не скористатися можливістю, яка більше не повториться. А можна послухати зірки, укласти угоду 14 листопада й однаково залишитися без грошей. Шахраям, до речі, астрологічний календар не заважає працювати.

Найцікавіше починається потім. Якщо угода виявилася невдалою, завжди можна згадати ретроградний Меркурій. Якщо все пройшло добре — про нього просто забудуть. Астрологічна теорія в обох випадках залишиться неушкодженою. На відміну від гаманця.

Виходить парадокс: щоб ретроградний Меркурій завдав фінансових збитків, йому навіть не обов’язково на щось впливати. Достатньо, щоб люди почали діяти так, ніби він впливає.

Чому ми так хочемо знати, що буде завтра

У прогнозах ретроградного Меркурія є ще одна популярна тема — повернення минулого: колишні партнери, давні образи, незавершені справи, люди, яких давно не бачили. І хоча астрологи обіцяють повернення минулого, людей значно більше хвилює майбутнє.

Коли від тебе мало що залежить, дуже хочеться почути хоча б приблизну дату, коли все налагодиться. Не має значення, хто її назве — астролог, політик чи черговий експерт, який точно знає, коли закінчиться війна. Одні обіцяють сприятливе розташування планет, інші — мир до кінця року. А потім настає грудень, і доводиться чекати наступного прогнозу.

Людині властиво шукати закономірності, особливо коли майбутнє непевне. Психологи називають одним із таких механізмів упередження підтвердження: ми легше помічаємо події, що відповідають нашим очікуванням, і рідше згадуємо ті, які їм суперечать.

Прогнозували сварку — посварилися. Передбачали затримку — автобус запізнився. Попереджали про повернення минулого — написав однокласник, якого не бачили двадцять років. А скільки днів минуло без сварок, запізнень і несподіваних повідомлень? Хто їх рахує?

У цьому й привабливість багатьох астрологічних прогнозів: вони настільки широкі, що кожен може впізнати в них частину власного життя. Погано лише, коли замість розваги вони стають керівництвом до дії.

Що робити до 13 листопада і після

Жодних особливих ритуалів не потрібно — наукових підстав для них немає.

Перед великою покупкою перевіряйте вартість і умови договору. Перед важливими переговорами подбайте, щоб домовленості залишилися не лише на словах. Збираючись у дорогу, враховуйте можливі затримки, повітряні тривоги та відключення електроенергії.

Усе це варто робити й тоді, коли Меркурій не ретроградний. А ось відмовлятися від вигідної пропозиції лише тому, що астролог назвав день невдалим, — сумнівна обережність.

Особливо небезпечні прогнози, які стосуються війни. Жодна астрологічна методика не дозволяє правдиво передбачити дату російського удару, звільнення окупованого міста чи підписання мирної угоди. Довіряти таким передбаченням власну безпеку не варто.

А якщо хтось пропонує за гроші «нейтралізувати негативний вплив Меркурія», краще залишити ці кошти собі. Особливо якщо вони останні.

13 листопада Меркурій завершить свій видимий зворотний рух. За астрологічним календарем знову настане сприятливий час для угод, поїздок та важливих рішень. А російська війна від цього сама не закінчиться.

Тож якщо чергові мирні переговори закінчаться нічим, не поспішаймо звинувачувати Меркурій.

За зірвані домовленості мають відповідати ті, хто їх порушує. А планета хай собі крутиться. Вона нам принаймні нічого не обіцяла.

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*російська федерація — держава-агресор і держава-окупант.