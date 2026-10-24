Розвідка попередила про підготовку Іраном замахів на посадовців США – ЗМІ

Американська розвідка отримала інформацію про суттєве посилення зусиль Ірану з підготовки нападів на представників США за кордоном. Про це йдеться в записці директора Національної розвідки Джея Клейтона, адресованій державному секретареві Марку Рубіо 23 жовтня. Першим про документ повідомило Axios.

За викладеною в записці оцінкою, підготовка смертельних нападів на американців досягла просунутих стадій на Близькому Сході та в деяких інших країнах. Конкретних потенційних жертв і подробиць планів у документі не названо.

Клейтон зазначив, що високопосадовці Державного департаменту вже отримали відповідну інформацію. Він також повідомив про намір максимально знизити рівень секретності розвідувальних матеріалів, щоб їх можна було поширити серед ширшого кола співробітників відомства.

Сама службова записка є несекретною. Її автентичність американський посадовець підтвердив ABC News. Оприлюднений документ не дає змоги визначити, коли саме могли б відбутися напади.

США скорочують персонал посольств

На тлі загроз Держдепартамент скорочує кількість співробітників посольств у Йорданії, Лівані, Катарі та Об’єднаних Арабських Еміратах. Дипломатичні представництва залишаються відкритими, повідомляє Associated Press.

За словами співрозмовників агентства, рішення пов’язані як із загрозами з боку Ірану, так і з діями підтримуваних ним єменських хуситів. Водночас виїзд персоналу з цих чотирьох країн не є обов’язковим.

Раніше Вашингтон наказав залишити Саудівську Аравію співробітникам, чия присутність не є критично необхідною, та членам їхніх сімей.

Ризик подальшого загострення

Американські посадовці побоюються розширення атак хуситів на інші країни регіону. Додаткову напруженість створюють повідомлення про можливе відновлення ударів США та Ізраїлю по Ірану, зокрема після проміжних виборів до Конгресу.

Раніше секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї заявив про готовність країни до затяжної війни на виснаження зі США. За його твердженням, Тегеран здатний підтримувати виробництво озброєння та завдавати ударів у відповідь.

👉 Також раніше стало відомо, що Іран готується до можливого відновлення американських ударів після проміжних виборів до Конгресу США та попереджає про масштабнішу відповідь у регіоні. Тегеран укріплює стратегічні об’єкти, готує населення до нових бойових дій і погрожує розширити перелік цілей.