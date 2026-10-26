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В Україні планують п’ять філій військового кладовища

Роботи мають розпочатися у 2027 році. Земельні ділянки запропонували вісім областей, однак остаточні місця для майбутніх державних меморіальних об’єктів ще не визначили.

Денис Молотов
Денис Молотов
В Україні планують п’ять філій військового кладовища
Ілюстративне фото з відкритих джерел / ШІ / в Україні планують п’ять філій НВМК

У 2027 році Міністерство у справах ветеранів планує розпочати проєктування п’яти філій Національного військового меморіального кладовища. Вони матимуть статус державних об’єктів, де діятимуть єдині стандарти поховань та облаштування могил. Про це міністр у справах ветеранів Віталій Кім повідомив під час презентації пріоритетів роботи відомства, передає Суспільне.

Пропозиції щодо земельних ділянок уже надійшли від восьми областей: Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Кіровоградської, Миколаївської, Харківської та Чернігівської.

Наступним етапом стане оцінювання запропонованих територій. Фахівці мають визначити, які ділянки найкраще підходять для створення меморіальних об’єктів і де можна першочергово розпочати підготовчі роботи.

За словами першого заступника міністра Сергія Рекуна, фінансування на наступний рік планують для проєктування філій у п’яти обласних центрах. Про це він розповів на пресконференції.

Будівництво плануватимуть після розроблення проєктно-кошторисної документації. Конкретних дат відкриття регіональних філій у повідомленні не названо. Одночасно серед пріоритетів Мінветеранів залишається завершення першої та другої черг основного комплексу Національного військового меморіального кладовища на Київщині.

Створення цього комплексу супроводжувалося судовими спорами щодо використання земель у Мархалівському лісі. Громадська організація «Мархалівка. Підтримка», яка оскаржувала рішення про землю, посилалася на природоохоронний статус території та її належність до Смарагдової мережі Європи.

5 червня 2026 року Господарський суд Київської області ухвалив рішення у справі щодо права користування ділянкою. Того дня адміністрація НВМК заявила, що рішення ще не набрало законної сили, та повідомила про намір оскаржити його після отримання повного тексту. Установа також наголосила, що продовжує працювати й здійснювати поховання.

👉 Також нагадаємо, що сильні опади призвели до руйнування елементів благоустрою на новому меморіальному об’єкті. На території Національного військового меморіального кладовища на Київщині після сильної зливи розмило дороги, а в зоні поховань утворилися провали.

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