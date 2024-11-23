Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів ХХ століття

У суботу, 23 листопада, в Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів XX століття. Цей День пам’яті щорічно відзначають у четверту суботу листопада відповідно до указів президента, виданих у 1998 та 2007 роках.

Трагедія XX століття: три Голодомори

Українці пережили три Голодомори в минулому столітті:

Наймасштабнішою катастрофою став Голодомор 1932–1933 років, який міжнародна спільнота визнає геноцидом українського народу, організованим режимом Йосипа Сталіна. За різними оцінками, тоді загинули близько 4,5 мільйона людей.

Цій трагедії передували насильницька колективізація сільських господарств, “розкулачування” селян, примусова хлібозаготівельна кампанія та масовий жорстокий терор у сільській місцевості. Голодомор тривав 22 місяці, забравши мільйони життів.

Юридичне визнання геноциду

В Україні Голодомор 1932–1933 років офіційно визнано геноцидом на законодавчому рівні. Відповідний закон було ухвалено 28 листопада 2006 року. У ньому зазначено:

“Публічне заперечення Голодомору є наругою над пам’яттю мільйонів жертв, приниженням гідності українського народу та протиправним діянням.”

Апеляційний суд Києва 13 січня 2010 року визнав радянських керівників – Йосипа Сталіна, В’ячеслава Молотова, Лазара Кагановича, Павла Постишева, Станіслава Косіора, Власа Чубара та Менделя Хатаєвича – винними в організації Голодомору в Україні.

Традиції вшанування та заходи

Щороку в цей день українці запалюють свічки у своїх оселях, вшановуючи пам’ять загиблих. По всій країні проходять меморіальні заходи. У Києві, зокрема, заплановано концерт пам’яті в Національній філармонії.

Українські громади за кордоном також долучаються до акцій.

Міжнародне визнання

На сьогодні Голодомор 1932–1933 років визнали геноцидом 33 країни Світу, серед яких останньою це зробила Швейцарія. Відповідні заяви також ухвалили Парламентська асамблея Ради Європи, Європарламент, Римо-Католицька церква та Константинопольська православна церква.

За даними опитувань, понад 90% громадян України вважають Голодомор геноцидом, незалежно від регіону проживання.