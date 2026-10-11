В США хочуть заблокувати закупівлі російської нафти через Конгрес

Конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік анонсував двопартійний законопроєкт, покликаний заблокувати закупівлі російської нафти. Ініціатива з’явилася після домовленостей президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним щодо постачання дизельного пального та послаблення відповідних санкцій.

Про підготовку документа Фіцпатрік повідомив 10 жовтня у своєму дописі в мережі X (колишній Twitter). За його словами, законопроєкт називатиметься «Закон Рональда Рейгана “Мир через силу”» — Ronald Reagan Peace Through Strength Act.

Конгресмен заявив, що планує домогтися розгляду ініціативи Палатою представників через процедуру discharge petition. Він також висловив упевненість, що документ підтримає переважна більшість законодавців. Водночас це прогноз автора ініціативи: у повідомленні йдеться про майбутнє внесення законопроєкту, а не про вже ухвалене рішення.

ℹ️ Як Фіцпатрік планує домогтися голосування

Discharge petition — це петиція про звільнення комітету від подальшого розгляду документа, щоб відкрити шлях до його розгляду всією Палатою представників. Вона дає можливість просувати законопроєкт навіть без підтримки керівництва палати.

Для запуску подальших процедур петиція має зібрати 218 підписів членів Палати представників. Саме досягнення цього порогу не означає автоматичного ухвалення закону: необхідні наступні процедурні кроки та голосування. Механізм пояснює Дослідницька служба Конгресу США.

Фіцпатрік представляє Пенсильванію та є співголовою двопартійної групи підтримки України в Конгресі. Ще 29 вересня він разом із Марсі Каптур, Майком Квіглі та Джо Вілсоном закликав адміністрацію Трампа посилювати санкційний тиск на росію. У спільній заяві конгресменів наголошувалося, що послаблення обмежень підбадьорить москву та продовжить війну.

Бейкон підтримав ініціативу та розкритикував Трампа

Республіканець Дон Бейкон у коментарі «Українській правді» повідомив, що готовий стати одним із перших співавторів законопроєкту Фіцпатріка. Рішення дозволити закупівлі російського дизеля він назвав серйозною помилкою.

📢 «Я можу говорити лише за себе і, можливо, за своїх близьких друзів-республіканців. Ми категорично не згодні з президентом у цьому питанні. Я вважаю це серйозною помилкою», — заявив конгресмен.

На думку Бейкона, поступки путіну демонструють слабкість, тоді як США мають підтримувати Україну, яка зазнала нападу. Він також наголосив, що дозволені закупівлі дизельного пального забезпечуватимуть доходи російській економіці та військовій машині.

Що передувало законодавчій ініціативі

9 жовтня Трамп після телефонної розмови з путіним оголосив про домовленість щодо постачання російського дизеля на американський і світовий ринки. За його словами, росія мала негайно поставити понад 300 тисяч тонн, у листопаді — ще 500 тисяч тонн, а згодом — 1 мільйон тонн.

Того ж дня OFAC видало генеральну ліцензію №135, яка дозволяє операції, пов’язані з продажем, доставкою, розвантаженням та імпортом дизельного пального російського походження. Про це йдеться в офіційному повідомленні американського відомства.

Шостий президент України В.О. Зеленський назвав дозвіл росії продавати нафтопродукти «інвестицією у війну». Він також розкритикував використання переговорів з українською делегацією у США як «ширми» для домовленостей із москвою. На його думку, додаткові доходи від експорту пального дадуть путіну більше можливостей продовжувати війну.