У Вінниці російська атака спричинила пожежу на цивільному об’єкті

У понеділок, 12 жовтня, російські війська атакували Вінницю. У місті зафіксували влучання в об’єкт цивільної інфраструктури, повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

На місце направили відповідні служби. Спочатку обласна влада уточнювала наслідки удару, а згодом повідомила про ліквідацію пожежі. Інформації про травмованих на момент оновлення не надходило.

Що відомо про ліквідацію наслідків

За оновленим повідомленням Заболотної до гасіння залучили понад 50 рятувальників і 13 одиниць техніки ДСНС. Сапери обстежили прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Міський голова Сергій Моргунов також повідомив про вибух. Він закликав мешканців не фотографувати нічого, що може допомогти ворогу, та залишатися в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги. Аналогічний заклик оприлюднила очільниця ОВА.

Інформація про Roshen не підтверджена

У медіа з’явилися повідомлення про можливе влучання в підприємство Roshen або поблизу нього, а також про задимлення після вибуху. Зокрема, таку версію поширило видання «Ми-Україна», посилаючись на інші ЗМІ.

Однак у перевірених повідомленнях місцевої влади назву ураженого об’єкта не розкрито. Тому інформація про удар саме по Roshen залишається непідтвердженою.

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