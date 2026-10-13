Іран зміцнює оборону та погрожує вторгненням у сусідні держави

Іран готується до можливого відновлення американських ударів після проміжних виборів до Конгресу США та попереджає про масштабнішу відповідь у регіоні. Тегеран укріплює стратегічні об’єкти, готує населення до нових бойових дій і погрожує розширити перелік цілей. Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal, опублікованому також на сайті To Vima.

За словами співрозмовників видання, обізнаних із попередженнями Тегерана, деякі іранські посадовці натякали на можливість наземних вторгнень до сусідніх країн. Такі заяви, за даними газети, мають стримати Вашингтон від нової військової операції.

Погрози сусіднім країнам та інфраструктурі

Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї заявив, що в разі поновлення бойових дій цілями можуть стати Об’єднані Арабські Емірати, дата-центри та інтернет-кабелі в регіоні. Як зазначає WSJ, ОАЕ майже не зазнавали іранських ударів із кінця весни.

Погрози американській технологічній інфраструктурі Резаї також озвучив в інтерв’ю іранському державному телеканалу Press TV. Йшлося, зокрема, про центри обробки даних та об’єкти, пов’язані зі штучним інтелектом.

Окремо, за інформацією джерел WSJ, Тегеран попередив представників арабських держав про можливі удари по нафтових об’єктах Саудівської Аравії. Ці погрози пролунали на тлі атак підтримуваних Іраном єменських хуситів, які у вихідні завдали ударів по міжнародному аеропорту Ер-Ріяда.

Повідомлення про можливі наземні операції та удари по саудівській нафтовій інфраструктурі газета наводить із посиланням на джерела.

Укріплення ядерних об’єктів і підготовка населення

Супутникові знімки свідчать про посилення захисту іранських ядерних об’єктів. Зокрема, Інститут науки та міжнародної безпеки зафіксував земляні перешкоди біля комплексу в Натанзі та підземного об’єкта, відомого як Pickaxe Mountain.

За оцінкою дослідників, частина цих споруд має ускладнити доступ наземних сил. Додатковий шар ґрунту над окремими входами до тунелів посилює їхній захист від повітряних ударів.

Ядерна програма залишається одним із головних предметів суперечки між Вашингтоном і Тегераном. Американська сторона вимагає обмеження іранських можливостей зі збагачення урану, тоді як Іран наполягає на збереженні права на збагачення.

За даними WSJ, влада також готує населення до можливого повернення до активних бойових дій. Представники воєнізованих формувань відвідують дитячі садки й читають дітям історії про війну. У країні рекламують навчання користуванню переносними зенітно-ракетними комплексами та проводять мітинги на підтримку влади.

📢 «Поки що військова риторика добре служить їм (владі – ред.) через тупикову ситуацію, що склалася на багатьох фронтах – дипломатичному, економічному, політичному. За допомогою нової війни Ісламська республіка могла б вибратися з глухого кута, в який сама собі загнала», — заявила Санам Вакіл, директорка програми Близького Сходу та Північної Африки Chatham House.

США розглядають варіанти подальших дій

Американські військові також готуються до можливого поновлення бойових дій. Як повідомляє WSJ, у напрямку Близького Сходу прямують третя авіаносна ударна група та додатковий експедиційний підрозділ морської піхоти. Пентагон розглядає надсилання додаткових засобів протиповітряної оборони й боєприпасів на бази в регіоні.

Раніше медіа повідомляли про обговорення нових варіантів операції проти Ірану на нараді американської команди з національної безпеки. Водночас 8 жовтня Трамп заявив, що США не атакуватимуть Іран до виборів 3 листопада. Ця заява не встановлює дати можливого відновлення ударів після голосування.