Пенсійні борги ВПО: гроші почали повертати, але порядок виплат скасували

За перше півріччя 2026 року Пенсійний фонд Луганщини погасив 154,1 млн грн старих пенсійних боргів перед переселенцями. Гроші, яких люди не могли домогтися роками, нарешті почали повертати. Однак у серпні Кабмін скасував постанову, за якою здійснювали ці виплати.

Причому сталося це вже після того, як Верховний Суд підтвердив незаконність ключових обмежень, установлених для пенсіонерів-переселенців. Суд визнав, що уряд не мав права ставити виплату нарахованих пенсій у залежність від спеціального бюджетного механізму, який обмежував законні права людей.

Тепер виникає цілком практичне запитання: що буде з грошима переселенців, яким держава досі винна пенсію, і як домогтися їх повернення?

«Ірта-fax» перевірив звітність Пенсійного фонду, урядові постанови та судові рішення.

Пенсійний фонд Луганщини погасив 154 млн грн боргів

У звіті Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області за перше півріччя 2026 року зазначено, що з лютого управління забезпечувало нарахування та виплату пенсійної заборгованості переселенцям, які набули статусу ВПО до 24 лютого 2022 року. Йдеться, зокрема, про людей, які виїхали з окупованих територій Луганщини після початку російської агресії у 2014 році.

За даними обласного управління, протягом першого півріччя було погашено 154,1 млн грн заборгованості. Виплати проводили за постановою Кабміну №1165 від 10 листопада 2021 року. Для щомісячного погашення застосовували суму 2595 грн — прожитковий мінімум для непрацездатних осіб на 1 січня 2026 року.

Це не означає, що кожному переселенцю належить по 2595 грн або що всі борги вже повернули. Фактична заборгованість залежить від конкретної пенсійної справи, а за старим порядком виплати обмежувалися також передбаченими на цю мету коштами.

У звіті немає даних, скільком саме людям виплатили ці 154,1 млн грн та скільки ще залишилося повернути.

Кабмін скасував постанову, за якою повертали пенсійні борги ВПО

19 серпня 2026 року уряд ухвалив постанову №1046, яка набрала чинності 28 серпня. Нею змінили правила фінансування пенсійних виплат за судовими рішеннями. Одночасно повністю скасували постанову №1165, яка регулювала повернення пенсійної заборгованості переселенцям.

Різниця між документами принципова. Старий порядок охоплював борги ВПО за минулі періоди незалежно від того, чи зверталася людина до суду. Заборгованість обліковували, формували списки отримувачів і виплачували частинами. Натомість нова постанова №1046 регулює використання бюджетних коштів на пенсійні виплати, призначені або перераховані на виконання судових рішень. Фінансування розподіляють пропорційно між відповідними отримувачами в межах передбачених асигнувань.

А що робити переселенцю, якому Пенсійний фонд винен пенсію за кілька років, але який ніколи не судився з державою?

Новий документ не дає окремої чіткої відповіді, як погашатимуть саме такі борги після скасування постанови №1165. На цю проблему звернув увагу Український центр захисту прав людини. Ще 2 вересня правозахисники повідомили, що направляють запити до Мінсоцполітики та Пенсійного фонду. Вони вимагали пояснити, де тепер обліковують старі борги, чи зберігаються списки отримувачів, хто фінансуватиме виплати та чи потрібно людям звертатися повторно.

Станом на 12 жовтня ми не знайшли у відкритих офіційних джерелах вичерпного роз’яснення щодо нового механізму погашення цієї категорії заборгованості. Проте скасування урядової постанови саме по собі не означає, що держава перестала бути боржником.

Верховний Суд визнав незаконними обмеження пенсійних виплат переселенцям

16 липня 2026 року Верховний Суд розглянув справу №320/60179/24, яка безпосередньо стосувалася пенсіонера з Луганщини. Чоловік зареєструвався як ВПО в Лисичанську ще 2015 року. У квітні 2017-го йому припинили виплату пенсії. Через два роки він виграв суд, який зобов’язав Пенсійний фонд відновити нарахування та виплати. Проте повністю виконувати рішення ніхто не поспішав.

За матеріалами справи, Пенсійний фонд облікував майже 200 тисяч гривень заборгованості. Частину виплачували дрібними сумами за постановою №1165. Станом на 1 грудня 2023 року залишок боргу становив 195 408,34 грн. Даних про його остаточне погашення в судовому документі немає.

Пенсіонер оскаржив сам урядовий порядок, який дозволяв роками розтягувати повернення грошей. 12 травня 2025 року Київський окружний адміністративний суд задовольнив його вимоги щодо незаконності окремих положень постанови №1165. Апеляційний суд 31 березня 2026 року залишив це рішення в силі. Відповідні положення втратили чинність із 1 квітня. Кабмін оскаржив судові рішення, однак 16 липня Верховний Суд відмовив уряду та остаточно підтвердив їхню законність.

У постанові Верховного Суду викладено принциповий висновок: Кабінет Міністрів не може підзаконним актом змінювати права, визначені законом, або встановлювати додаткові обмеження для їх реалізації. Суд також врахував, що особливий порядок виплат фактично ставив переселенців у гірше становище порівняно з іншими пенсіонерами.

Є в цьому рішенні й показова подробиця. Міністерство юстиції ще під час підготовки постанови №1165 виявило неузгодженість її положень із законодавством і рекомендувало переглянути спірний пункт. Постанову все одно ухвалили.

Чи можна вимагати повернення всієї пенсійної заборгованості

Основою для захисту прав пенсіонерів залишається стаття 46 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Вона розрізняє дві ситуації:

Якщо людина не отримала вже нараховану пенсію з власної вини, закон передбачає виплату за минулий час, але не більш як за три роки до звернення. Частину суми можуть виплатити одразу, решту — щомісячними частинами. Якщо ж нараховану пенсію не виплатили з вини органу, який її призначає та виплачує, закон передбачає повернення коштів без обмеження строком — із компенсацією втрати частини доходів.

Це суттєва різниця для людей, яким припиняли пенсії через переселення, місце проживання чи адміністративні рішення Пенсійного фонду. Однак сам факт наявності боргу ще не доводить вини ПФУ. Необхідно встановити, коли припинилися виплати, на якій підставі, чи були гроші нараховані та чому людина їх не отримала.

Є й інша обставина: якщо пенсію за певний період узагалі не нарахували, питання може стосуватися спочатку поновлення або перерахунку пенсії, а вже потім погашення боргу.

Тому універсальної обіцянки, що кожному переселенцю повернуть усі невиплачені за десять років кошти, бути не може. Але й погоджуватися з відмовою ПФУ лише тому, що минуло багато часу, не варто.

А якщо пенсіонер помер, так і не дочекавшись грошей?

Це окрема проблема для родин переселенців. Показовою є справа №320/28695/25, яку 3 серпня 2026 року розглянув Київський окружний адміністративний суд.

Після смерті матері, яка була ВПО, спадкоємець намагався отримати 92 424,45 грн недоотриманої пенсії. Пенсійний фонд визнав нараховану суму, але повертав її частинами, посилаючись на постанову №1165. Суд частково задовольнив позов, визнав протиправним застосування старого порядку та зобов’язав виплатити недоотриману пенсію без нього, врахувавши вже здійснені платежі.

За статтею 52 пенсійного закону, нараховані, але не отримані за життя суми пенсії можуть виплачуватися визначеним членам сім’ї померлого або входити до складу спадщини.

Для звернення членів сім’ї закон передбачає шестимісячний строк із дня відкриття спадщини. Якщо таких осіб немає або вони не звернулися вчасно, недоотримана пенсія входить до складу спадщини. У такому разі застосовуються правила спадкування.

Отже, смерть пенсіонера сама по собі не означає, що належні йому гроші автоматично залишаються державі.

Як перевірити, чи є пенсійний борг і скільки винен ПФУ

Насамперед варто отримати письмову інформацію про власну пенсійну справу. Це можна зробити через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду. Після авторизації потрібно перейти до розділу «Комунікації з ПФУ», обрати «Звернення» та надіслати запит. Відповідну процедуру ПФУ роз’яснив 7 жовтня 2026 року.

У зверненні радимо попросити:

Повідомити, чи обліковується заборгованість із пенсійних виплат за минулі періоди, із зазначенням суми та періоду. Надати інформацію про здійснені виплати в рахунок погашення заборгованості та суму залишку. Пояснити, за якими чинними нормами й у якому порядку планується виплата залишку після скасування постанови №1165. У разі відмови надати її правове обґрунтування з посиланням на законодавство.

Якщо пенсія була припинена, варто окремо запросити копію відповідного рішення ПФУ.

Звичайна довідка про розмір пенсії не обов’язково міститиме всю інформацію про старі борги, тому краще вимагати відомості про заборгованість, а не обмежуватися перевіркою щомісячних нарахувань.

Зберігайте звернення та отримані відповіді — вони можуть знадобитися, якщо доведеться оскаржувати дії Пенсійного фонду.

Чи потрібно звертатися до суду

Поспішати з позовом, не з’ясувавши суму боргу й причини невиплати, не варто. Якщо Пенсійний фонд підтверджує заборгованість, але відмовляється її погасити або надає відповідь, яка не розв’язує проблему, можна оцінити підстави для судового захисту.

Рішення Верховного Суду у справі №320/60179/24 є вагомим правовим аргументом, проте воно не замінює розгляду індивідуальних обставин і не означає автоматичного перерахування всіх боргів кожному переселенцю.

Окремо потрібно перевіряти строки звернення до адміністративного суду. Загальний строк у спорах із суб’єктами владних повноважень становить шість місяців, але особливості пенсійної справи, характер вимог і судова практика мають значення.

Тож відкладати захист своїх прав на невизначений час не варто.

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