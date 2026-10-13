ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

путін хоче отримати решту Донбасу перед поверненням до переговорів

Денис Молотов
Денис Молотов
путін хоче отримати решту Донбасу перед поверненням до переговорів
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 13.10.2026

Диктатор рф володимир путін готовий повернутися до переговорів про завершення війни лише після отримання територій Донбасу, які залишаються під контролем України. Таку оцінку Reuters висловило джерело, близьке до кремля. Агентство опублікувало матеріал 12 жовтня.

За словами співрозмовника, контроль над рештою регіону дозволив би путіну представити результат російській аудиторії як перемогу. Джерело оцінило частку території, яку він прагне отримати, приблизно в 11% Донбасу. Reuters наводить цю цифру як оцінку свого співрозмовника, а не як незалежно перевірені дані про ситуацію на фронті.

Офіційного підтвердження описаної умови переговорів агентство не наводить. На момент публікації російське посольство у Вашингтоні та Офіс президента України не відповіли на його запити щодо матеріалу.

На що розраховують американські переговорники

За інформацією Reuters, під час зустрічі в Маямі 9 жовтня Стів Віткофф і Джаред Кушнер пояснювали українським посадовцям, що дозвіл на експорт російського дизеля може допомогти відновити переговорний процес. Про зміст зустрічі агентству розповіли троє обізнаних співрозмовників.

Американська сторона розраховує, що послаблення обмежень на торгівлю пальним і припинення українських ударів по російських НПЗ дадуть Вашингтону підстави вимагати від москви зустрічних кроків.

Водночас Reuters не стверджує, що Віткофф і Кушнер передали українській делегації саме вимогу про 11% Донбасу. Цю оцінку в матеріалі окремо висловлює джерело, близьке до кремля. Повідомлення також не містить підтвердження, що російська сторона вже погодилася на умови мирної угоди.

Дизельна угода та позиція України

9 жовтня Дональд Трамп після телефонної розмови з путіним заявив, що росія «негайно поставить» понад 300 тисяч тонн дизельного пального на американський і світовий ринки. Ще 500 тисяч тонн він анонсував на листопад, а мільйон тонн — після цього.

Того самого дня американське Управління з контролю за іноземними активами видало генеральну ліцензію №135, яка дозволяє операції з продажу, доставки, розвантаження та імпорту дизельного пального російського походження. Вона стосується визначених операцій із дизелем і не скасовує всі санкції проти росії.

Про нібито досягнуте енергетичне перемир’я Трамп оголосив 11 жовтня. За повідомленням Reuters, на момент публікації матеріалу обидві сторони його не підтвердили.

Україна послідовно виступає проти передачі своїх територій росії. Президент Володимир Зеленський раніше наголошував на неприпустимості територіальних поступок.

Водночас Київ підтверджує готовність до припинення вогню. Як повідомило МЗС України, 12 жовтня Андрій Сибіга на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС заявив, що Україна готова до припинення ударів в енергетичній сфері, у сфері продовольчої безпеки, а також до повного припинення вогню. Для досягнення домовленостей міністр закликав посилити тиск на росію.

*російська федерація — держава-агресор і держава-окупант.
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

У Білорусі розпочинаються навчання ОДКБ за участі росії

ПОДІЇ

В США хочуть заблокувати закупівлі російської нафти через Конгрес

ВАЖЛИВО

рф оголосила про дострокове зняття обмежень на експорт дизеля після домовленості з Трампом

ПОЛІТИКА

У Вінниці російська атака спричинила пожежу на цивільному об’єкті

ВІЙНА

Телемарафону замовили додатковий контент на тлі нестачі коштів на оборону

СУСПІЛЬСТВО

На Київщині після російської атаки під завалами складу знайшли загиблу жінку

ВІЙНА

Трамп оголосив про домовленість із путіним щодо дизеля

ВАЖЛИВО

За Ірину Мудру внесли повну заставу — 20 млн гривень

КРИМІНАЛ

ЄС запровадив санкції за псевдовибори на ТОТ України

ВАЖЛИВО

Трамп пообіцяв не атакувати Іран до виборів у США

ВАЖЛИВО

Німеччина обирає крилаті ракети для масового застосування

ПОДІЇ

У Києві розгортають пункти незламності через перебої зі світлом

ВАЖЛИВО

Ракетний удар по Прилуках: дев’ятеро загиблих, серед них троє дітей

ВАЖЛИВО

Дрони рф атакували Київ: горіли житлові будинки, є постраждалі

ВІЙНА

Туреччина попередила, що Чорне море не має стати новим фронтом у російсько-українській війні

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип