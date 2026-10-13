путін хоче отримати решту Донбасу перед поверненням до переговорів

Диктатор рф володимир путін готовий повернутися до переговорів про завершення війни лише після отримання територій Донбасу, які залишаються під контролем України. Таку оцінку Reuters висловило джерело, близьке до кремля. Агентство опублікувало матеріал 12 жовтня.

За словами співрозмовника, контроль над рештою регіону дозволив би путіну представити результат російській аудиторії як перемогу. Джерело оцінило частку території, яку він прагне отримати, приблизно в 11% Донбасу. Reuters наводить цю цифру як оцінку свого співрозмовника, а не як незалежно перевірені дані про ситуацію на фронті.

Офіційного підтвердження описаної умови переговорів агентство не наводить. На момент публікації російське посольство у Вашингтоні та Офіс президента України не відповіли на його запити щодо матеріалу.

На що розраховують американські переговорники

За інформацією Reuters, під час зустрічі в Маямі 9 жовтня Стів Віткофф і Джаред Кушнер пояснювали українським посадовцям, що дозвіл на експорт російського дизеля може допомогти відновити переговорний процес. Про зміст зустрічі агентству розповіли троє обізнаних співрозмовників.

Американська сторона розраховує, що послаблення обмежень на торгівлю пальним і припинення українських ударів по російських НПЗ дадуть Вашингтону підстави вимагати від москви зустрічних кроків.

Водночас Reuters не стверджує, що Віткофф і Кушнер передали українській делегації саме вимогу про 11% Донбасу. Цю оцінку в матеріалі окремо висловлює джерело, близьке до кремля. Повідомлення також не містить підтвердження, що російська сторона вже погодилася на умови мирної угоди.

Дизельна угода та позиція України

9 жовтня Дональд Трамп після телефонної розмови з путіним заявив, що росія «негайно поставить» понад 300 тисяч тонн дизельного пального на американський і світовий ринки. Ще 500 тисяч тонн він анонсував на листопад, а мільйон тонн — після цього.

Того самого дня американське Управління з контролю за іноземними активами видало генеральну ліцензію №135, яка дозволяє операції з продажу, доставки, розвантаження та імпорту дизельного пального російського походження. Вона стосується визначених операцій із дизелем і не скасовує всі санкції проти росії.

Про нібито досягнуте енергетичне перемир’я Трамп оголосив 11 жовтня. За повідомленням Reuters, на момент публікації матеріалу обидві сторони його не підтвердили.

Україна послідовно виступає проти передачі своїх територій росії. Президент Володимир Зеленський раніше наголошував на неприпустимості територіальних поступок.

Водночас Київ підтверджує готовність до припинення вогню. Як повідомило МЗС України, 12 жовтня Андрій Сибіга на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС заявив, що Україна готова до припинення ударів в енергетичній сфері, у сфері продовольчої безпеки, а також до повного припинення вогню. Для досягнення домовленостей міністр закликав посилити тиск на росію.

*російська федерація — держава-агресор і держава-окупант.