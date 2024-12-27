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Україна відправила допомогу до Сирії – Зеленський

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна відправила допомогу до Сирії - Зеленський

У межах програми Grain from Ukraine, яку реалізують спільно з Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП), на шляху до Сирії перебуває 500 тонн пшеничного борошна. Про це шостий президент України Володимир Зеленський повідомив у соцмережі X у п’ятницю, 27 грудня.

📢 «Як і обіцяли, ми підтримуємо сирійський народ у скрутний для нього час. 500 тонн українського пшеничного борошна вже на шляху до Сирії в межах нашої гуманітарної програми Grain from Ukraine у співпраці з ВПП», – зазначив Зеленський.

За його словами, цей гуманітарний вантаж забезпечить продовольством 33 250 сирійських родин, що становить близько 167 тисяч осіб. Зеленський також уточнив, що кожен пакунок з борошном важить 15 кілограмів. Це повинно допомогти прогодувати сім’ю з п’яти осіб протягом цілого місяця.

📢 «Кожен пакунок важить 15 кілограмів і може прогодувати сім’ю з п’яти осіб протягом місяця», – додав він, побажавши Сирії та її громадянам безпеки, стабільності та якнайшвидшого відновлення.

📌 Раніше повідомлялося, що Україна планує надати Сирії гуманітарну допомогу у вигляді зерна, борошна та олії. Президент також зазначив, що розробляється стратегія допомоги Сирії, яка стане важливою складовою цієї співпраці.

☝️ Нагадаємо, також пасажирський літак компанії Азербайджанські авіалінії, який виконував рейс із Баку до Грозного, зазнав катастрофи на території Казахстану. Він впав після ураження ракетою, випущеною російською протиповітряною обороною (ППО).

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