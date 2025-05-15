П’ятниця, 16 Травня, 2025
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Україна приєдналася до першої у світі міжнародної конвенції щодо ШІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна приєдналася до першої у світі міжнародної конвенції щодо ШІ

Україна офіційно приєдналася до Рамкової конвенції Ради Європи про штучний інтелект (ШІ), права людини, демократію та верховенство права. Це перший у світі міжнародний договір, що закладає основу для регулювання застосування ШІ згідно з демократичними цінностями. Про підписання документа повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації в четвер, 15 травня.

Урочисте підписання відбулося в Страсбурзі. Від України документ підписав заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, а з боку Ради Європи — заступник генерального секретаря Бйорн Берґе.

📢 «ШІ вже стає частиною нашого життя — скоро він з’явиться в Дії та Мрії. Але перш ніж упроваджувати такі інновації, важливо визначити чіткі правила гри», — наголосили в Мінцифри.

Конвенція містить чіткі вимоги до використання штучного інтелекту в державному секторі та передбачає застосування ключових принципів, серед яких:

  • повага до гідності людини та її автономії;
  • прозорість і підзвітність розробників та користувачів ШІ;
  • недопущення дискримінації;
  • захист приватних даних;
  • надійність і безпечне функціонування технологій.

У Мінцифри наголосили, що підписання конвенції — це важливий стратегічний крок до побудови етичної й безпечної цифрової інфраструктури в Україні, яка враховує права громадян і демократичні стандарти.

До цього міжнародного документа вже приєдналися Велика Британія, США, Канада, Японія, Ізраїль, Європейський Союз та ще понад десять країн-членів Ради Європи.

☝️ Нагадаємо, що в травні 2024 року Рада Європи ухвалила першу у світі конвенцію, яка спрямована на захист прав людини та демократії в умовах швидкого розвитку технологій штучного інтелекту.

📌 Також раніше було повідомлено, що компанія Google анонсувала експериментальну модель штучного інтелекту Gemini 2.5 Pro, яку позиціює як найпотужнішу та  найінтелектуальнішу на сьогодні.

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