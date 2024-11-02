Україна отримала від Австралії плануючі авіаційні бомби JDAM-ER

Австралія передала Україні сучасні плануючі авіаційні бомби JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition Extended-Range) із розширеним радіусом дії. Про це повідомило видання Australian Defence.

Зазначається, що австралійські боєприпаси Mk.82 JDAM-ER, вага яких складає 500 фунтів (понад 220 кг), були зняті з озброєння Королівських військово-повітряних сил Австралії (RAAF) одночасно з виведенням парку винищувачів F/A-18A/B Classic Hornet з експлуатації.

📢 «Тепер ADM може підтвердити, що принаймні частину цієї зброї було пізніше передано Україні в межах підтримки Австралії для країни, що воює. Однак незрозуміло, коли боєприпаси були передані Україні», – вказано у повідомленні видання.

Згідно з даними Australian Defence, перший відомий випадок застосування JDAM-ER на території України був зафіксований у березні 2023 року українськими МіГ-29. Проте, тоді зброя була поставлена США. Лише у квітні 2024 року Австралія підтвердила, що передала Україні боєприпаси класу “повітря-земля”, не уточнюючи їх тип.

У липні 2024 року австралійське Міністерство оборони анонсувало нове постачання зброї невідомого класу “повітря-земля”. Це відбулось у межах пакета допомоги на суму 250 мільйонів доларів. До нього, ймовірно, входили бомби JDAM-ER.

☝️ Нагадуємо, що у 2023 році Україна звернулася до Австралії з проханням надати кілька десятків винищувачів F-18. Загалом в Австралії нараховується близько 100 літаків F-18 різних модифікацій.

📌 Також раніше повідомлялось, що росія перекинула близько 7000 північнокорейських військових до прикордонних з Україною регіонів. Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) повідомило подробиці про озброєння новоприбулих військових