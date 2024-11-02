Чим озброює росія північнокорейських військових повідомили в ГУР

Росія перекинула близько 7000 північнокорейських військових до прикордонних з Україною регіонів. Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) повідомило подробиці про озброєння новоприбулих військових у своєму Telegram-каналі у суботу, 2 листопада.

Згідно з даними розвідки, в останній тиждень жовтня з Приморського краю до кордону з Україною прибуло понад сім тисяч північнокорейських солдатів армії КНДР.

📢 «КНДРівців москва озброїла, зокрема, мінометами калібру 60 мм, автоматами АК-12, кулеметами РПК/ПКМ, снайперськими гвинтівками СВД/СВЧ, ПТРК Фенікс та РПГ-7», – зазначили в ГУР.

Північнокорейським військовим також видали обмежену кількість приладів нічного бачення, тепловізорів, коліматорних прицілів та біноклів. У російських окупаційних підрозділах такий контингент прозвали «особливими бурятами».

📢 «Північнокорейські війська переміщували за допомогою щонайменше 28 військово-транспортних бортів ПКС рф», – додали в ГУР.

☝️ Нагадаємо, раніше розвідка повідомляла, що перші підрозділи військових з КНДР вже були перекинуті в зону бойових дій у Курській області. До цього вони пройшли підготовку на російській території.

📌 Також диктатор путін вперше висловився стосовно інформації про присутність північнокорейських військових на території росії.