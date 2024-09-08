Україна отримала російські гелікоптери від Португалії

Португалія передала Україні шість російських пожежних вертольотів Ка-32, завершивши транспортування останньої партії вантажу у п’ятницю. Про це стало відомо 7 вересня, згідно з інформацією ЗМІ Португалії, які посилаються на заяву Міністерства оборони країни.

Відомо, що ще у жовтні 2022 року на той момент міністр оборони Португалії Хелена Каррейрас пообіцяла передати шість російських пожежних гелікоптерів Україні. Вертольоти не використовувалися в Португалії через відсутність ліцензій на експлуатацію, а один з них вийшов з ладу після аварії.

Проте у листопаді 2023 року, більше ніж через рік після оголошення про передачу Україні, гелікоптери залишалися на території Португалії. Зазначалось. що Лісабон очікував на те, що «український партнер вкаже наступні кроки» в цьому процесі.

📢 «Після тривалого періоду невизначеності та переговорів нинішній уряд (…) погодив транспортування гелікоптерів з українською владою, зокрема з українським посольством у Лісабоні та українським Міністерством оборони», – йдеться у заяві Міноборони Португалії.

Також було зазначено, що Україна прийняла вертольоти у їх поточному стані, без попереднього ремонту. Ці гелікоптери були придбані Португалією ще у 2006 році.

До того ж Португалія раніше повідомила про плани надати Україні допомогу на суму 220 млн євро у 2024 році, а також передбачити аналогічну суму для підтримки України у 2025 році. Окрім цього, Лісабон вже виділив 100 млн євро на боєприпаси для українських збройних сил.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Україна отримала безповоротний грант у розмірі 3,9 млрд доларів від США через Світовий банк. Про це зазначив прем’єр-міністр України.