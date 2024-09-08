Неділя, 8 Вересня, 2024
25.4 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИЕКОНОМІКАУкраїна отримала російські гелікоптери від Португалії
ЕКОНОМІКА

Україна отримала російські гелікоптери від Португалії

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна отримала російські гелікоптери від Португалії

Португалія передала Україні шість російських пожежних вертольотів Ка-32, завершивши транспортування останньої партії вантажу у п’ятницю. Про це стало відомо 7 вересня, згідно з інформацією ЗМІ Португалії, які посилаються на заяву Міністерства оборони країни.

Відомо, що ще у жовтні 2022 року на той момент міністр оборони Португалії Хелена Каррейрас пообіцяла передати шість російських пожежних гелікоптерів Україні. Вертольоти не використовувалися в Португалії через відсутність ліцензій на експлуатацію, а один з них вийшов з ладу після аварії.

Проте у листопаді 2023 року, більше ніж через рік після оголошення про передачу Україні, гелікоптери залишалися на території Португалії. Зазначалось. що Лісабон очікував на те, що «український партнер вкаже наступні кроки» в цьому процесі.

📢 «Після тривалого періоду невизначеності та переговорів нинішній уряд (…) погодив транспортування гелікоптерів з українською владою, зокрема з українським посольством у Лісабоні та українським Міністерством оборони», – йдеться у заяві Міноборони Португалії.

Також було зазначено, що Україна прийняла вертольоти у їх поточному стані, без попереднього ремонту. Ці гелікоптери були придбані Португалією ще у 2006 році.

До того ж Португалія раніше повідомила про плани надати Україні допомогу на суму 220 млн євро у 2024 році, а також передбачити аналогічну суму для підтримки України у 2025 році. Окрім цього, Лісабон вже виділив 100 млн євро на боєприпаси для українських збройних сил.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Україна отримала безповоротний грант у розмірі 3,9 млрд доларів від США через Світовий банк. Про це зазначив прем’єр-міністр України.

Попередня стаття
Наслідки вибуху у Києві в АТП, загинули люди. Фото
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

Наслідки вибуху у Києві в АТП, загинули люди. Фото

ПОДІЇ

Демченко про ситуацію на кордоні з білоруссю: не фіксується переміщення техніки або особового складу в безпосередній близькості

ПОДІЇ

Херсонщина: війська рф скинули п’ять керованих авіабомб

ВІЙНА

Костянтинівка: росіяни вбили та поранили цивільних людей – ОВА

ВІЙНА

Пожежна частина ДСНС в Кураховому під російським обстрілом

ВІЙНА

82 людини постраждали внаслідок російського удару по Павлограду

ВІЙНА

Санкції проти рф та ППО: за день глава МЗС Сибіга провів переговори з 13 партнерами України

ПОДІЇ

На фронті вже більше сотні бойових зіткнень: найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках

ПОДІЇ

Чорне море не належить росії, дрони з можливістю ураження до 1800 км, кібероперації: Буданов розповів про здобутки ГУР

ПОДІЇ

На Харківщині через атаки рф 8 постраждалих, є пошкодження логістичної інфраструктури

ПОДІЇ
Завантажити більше

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ