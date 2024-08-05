Понеділок, 5 Серпня, 2024
27.1 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИВАЖЛИВОУкраїна отримала грант у розмірі 3,9 млрд доларів від США
ВАЖЛИВО

Україна отримала грант у розмірі 3,9 млрд доларів від США

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна отримала $3,9 млрд від США - Шмигаль
Україна отримала грант від США

Україна отримала безповоротний грант у розмірі 3,9 млрд доларів від США через Світовий банк. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram у понеділок, 5 серпня.

«Ці кошти допоможуть у фінансуванні пріоритетних видатків бюджету як зарплати вчителів, медиків і рятувальників, соціальні допомоги», – зазначив Шмигаль.

Зазначено, що це був перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році. Україна отримає 7,8 млрд доларів прямої бюджетної допомоги від США цього року. Це допоможе стабільно та безпечно пройти поточний фінансовий період.

Глава уряду висловив подяку Сполученим Штатам і Світовому банку за значний рівень уваги й підтримку. Зовнішня допомога значно підсилює нашу здатність протистояти агресії з боку росії.

👉 Нагадаємо, що раніше міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку Боб Сом підписали угоду про отримання Україною траншу на 3,9 млрд доларів від США.

📌 Також у квітні президент США Джо Байден затвердив додаткове фінансування національної безпеки, що включає понад 60 млрд доларів на підтримку України.

📌 Раніше у п’ятницю, 26 липня, було повідомлено, що Україна отримала €1,5 млрд із заморожених активів росії.

Попередня стаття
Лукашенко буде розмовляти тільки з тим, хто може завдати йому удар: білоруські добровольці про спротив диктатурі та ситуацію на фронті
Наступна стаття
Міністр юстиції Японії прибув до Києва з офіційним візитом
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

Міністр юстиції Японії прибув до Києва з офіційним візитом

ПОЛІТИКА

Лукашенко буде розмовляти тільки з тим, хто може завдати йому удар: білоруські добровольці про спротив диктатурі та ситуацію на фронті

ПОДІЇ

Стрімке падіння курсу біткоїна та криптовалют

ЕКОНОМІКА

Фейк: У Парижі не хочуть здавати квартири українцям навіть за додаткову плату

СТОПФЕЙК

Генштаб: 124 бої за добу, найбільше – на Покровському та Торецькому напрямках

ВІЙНА

Влада планує примусову евакуацію сотень дітей з Донеччини

ВІЙНА

В окупованому Луганську прилетіло по загарбниках: 12 вибухів

ЛУГАНЩИНА

За добу 70 бойових зіткнень на фронті, найгарячіше на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Зеленський показав винищувачі F-16 в Україні

ВАЖЛИВО

ГУР встановили воєнних злочинців з числа екіпажу знищеного у квітні бомбардувальника Ту-22М3

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: [email protected]

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"