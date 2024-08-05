Україна отримала грант у розмірі 3,9 млрд доларів від США

Україна отримала безповоротний грант у розмірі 3,9 млрд доларів від США через Світовий банк. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram у понеділок, 5 серпня.

«Ці кошти допоможуть у фінансуванні пріоритетних видатків бюджету як зарплати вчителів, медиків і рятувальників, соціальні допомоги», – зазначив Шмигаль.

Зазначено, що це був перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році. Україна отримає 7,8 млрд доларів прямої бюджетної допомоги від США цього року. Це допоможе стабільно та безпечно пройти поточний фінансовий період.

Глава уряду висловив подяку Сполученим Штатам і Світовому банку за значний рівень уваги й підтримку. Зовнішня допомога значно підсилює нашу здатність протистояти агресії з боку росії.

👉 Нагадаємо, що раніше міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку Боб Сом підписали угоду про отримання Україною траншу на 3,9 млрд доларів від США.

📌 Також у квітні президент США Джо Байден затвердив додаткове фінансування національної безпеки, що включає понад 60 млрд доларів на підтримку України.

📌 Раніше у п’ятницю, 26 липня, було повідомлено, що Україна отримала €1,5 млрд із заморожених активів росії.