Велика Британія передасть Україні 650 легких багатоцільових ракет LMM, які сприятимуть посиленню протиповітряної оборони нашої країни. Про це заявило Міністерство оборони Великої Британії у п’ятницю, 6 вересня.

Контракт на цю поставку оцінюється у 162 мільйони фунтів стерлінгів (близько 213 мільйонів доларів). Це частина обіцянок нового уряду Сполученого Королівства щодо підтримки України.

Офіційне оголошення про надання цього пакета військової допомоги очікується від міністра оборони Джона Гілі під час засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

Перші партії ракет Lightweight Multirole Missile (LMM) планують поставити до кінця цього року. Виробництво здійснюється на заводі британської компанії Thales у Белфасті.

Зазначається, що LMM мають універсальне призначення. Їх можна використовувати для перехоплення різних цілей з наземних, морських та повітряних платформ.

З моменту початку російської агресії Велика Британія вже передала Україні сотні таких ракет. Вони успішно застосовуються на ЗРК Stormer та ПЗРК Martlet.

Крім того, до кінця року Британія планує постачати Україні артилерійські снаряди на загальну суму 300 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 400 мільйонів доларів).

Варто зазначити, що раніше Британія відмовилася дозволити використання ракет «Storm Shadow» під час операцій в Курській області, попри посилений тиск шостого президента України Володимира Зеленського.

👉 Також нагадаємо, що наприкінці серпня загальний фонд державного бюджету України отримав близько $8,4 млрд у вигляді зовнішнього фінансування. Про це повідомило Міністерство фінансів.