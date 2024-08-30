Мінфін повідомив про фінансову підтримку України за серпень

Наприкінці серпня загальний фонд державного бюджету України отримав близько $8,4 млрд у вигляді зовнішнього фінансування. Про це повідомило Міністерство фінансів (Мінфін) у п’ятницю, 30 серпня.

Як зазначається, $5,5 млрд з цієї суми складають гранти, а $2,9 млрд — пільгове фінансування. Таким чином, понад 65% отриманих коштів надійшли на безповоротній основі.

Серед основних донорів у серпні були:

ЄС, який надав $4,5 млрд у формі пільгового фінансування та грантів;

США, що виділили $3,9 млрд у вигляді грантів.

Кошти від Європейського Союзу включали перший регулярний транш (транш (той, що надавався за виконання умов) у рамках програми Ukraine Facility. За ним передбачалось $2,9 млрд у вигляді кредиту та $1,6 млрд у вигляді гранту.

Грант від Сполучених Штатів був наданий через проєкт Світового банку PEACE in Ukraine та мав цільове призначення: заробітні плати вчителям, співробітникам ДСНС, державним службовцям та на інші першочергові соціальні видатки.

У Міністерстві фінансів також зазначили, що з початку 2024 року Україна отримала $24,5 млрд зовнішнього фінансування, з яких $6,6 млрд — гранти. Загальна допомога з початку повномасштабної війни склала $98 млрд.

📢 «Міжнародна підтримка спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків Державного бюджету України, в той час, як всі внутрішні ресурси Мінфін спрямовує на сектор безпеки й оборони», — повідомили у відомстві.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів оцінило додаткові фінансові потреби України на 2025 рік, які можуть досягти $15 млрд. Крім того, повідомлялося, що Україна вийшла на друге місце у світі за обсягом боргу перед МВФ.