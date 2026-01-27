Україна отримає 85 млн євро на закупівлю додаткового газу

Україна отримає 85 млн євро через інструменти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для закупівлі додаткового обсягу природного газу. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль у Telegram у вівторок, 27 січня.

📢 «85 млн євро через інструменти ЄБРР на закупівлю додаткового обсягу газу для України. Робота над отриманням відповідного гранту від однієї з європейських країн вже завершується», – написав Шмигаль.

За його словами, це питання обговорювалося під час розмови з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

☝️ Шмигаль поінформував ЄБРР про складну ситуацію в енергосистемі України, спричинену пошкодженнями внаслідок російських ударів.

📢 «Наразі ремонтні бригади працюють над поверненням світла і тепла. Роботи ідуть цілодобово», – зазначив урядовець.

Також наголошується, що продовження фінансової підтримки ЄБРР українських компаній Укренерго та Укргідроенерго дає змогу забезпечувати ремонти, закупівлю обладнання та впровадження нових технічних рішень, аби населення було зі світлом і теплом.

Нагадаємо, перед опалювальним сезоном Україна накопичила 13,2 млрд кубометрів газу, однак для стабільного проходження зими країна потребує імпорту ще понад 4 млрд кубометрів.

