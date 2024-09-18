«Україна» була продана на аукціоні. Готель має нового власника

Державний готель «Україна», розташований на Майдані Незалежності в Києві, було продано на аукціоні за понад 2,5 мільярда гривень. Як повідомив Фонд державного майна України 18 вересня, торги відбулися онлайн у системі Prozorro.Продажі.

У аукціоні взяли участь три претенденти на право власності, що призвело до зростання вартості готелю з початкових 1,048 мільярда гривень до підсумкової ціни у 2,512 мільярда гривень.

Переможцем стала компанія ТОВ “ОЛА ФАЙН”, яка має статутний капітал у розмірі 768 тисяч гривень. Єдиним акціонером компанії є інвестиційний фонд “АРС КЕПІТАЛ”, а кінцевим власником виступає Максим Кріппа, який зареєстрований в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Переможець торгів має 30 робочих днів для того, щоб оплатити запропоновану вартість лота. Додатково компанія зобов’язана виконати всі умови приватизації, серед яких погашення заборгованості по зарплатах, виплати перед державним бюджетом, ліквідація кредиторської заборгованості, а також надання працівникам готелю соціальних гарантій згідно з чинним законодавством. Окрім цього, протягом перших шести місяців заборонено звільняти працівників, а основний вид діяльності підприємства має залишитися незмінним.

Готель “Україна”, раніше відомий як “Москва”, є чотиризірковим закладом і знаходиться у центрі Києва. Відкритий у вересні 1961 року, він став першою висотною будівлею міста. Загальна площа споруди становить 22481,5 кв. метрів, що означає, що вартість продажу за квадратний метр склала 111 тисяч гривень, або близько 2,6 тисячі доларів США.

У готелі є ресторан площею 451 кв.м, чотири банкетні зали, бізнес-центр, шість конференц-залів, переговорні кімнати, салон краси, сауна, масажний кабінет, а також паркування на 69 місць. Крім того, гості можуть скористатися послугами приватної пральні.

Нагадаємо, що в липні Фонд державного майна оголосив про початок онлайн-аукціонів з великої приватизації через державну електронну систему Prozorro.Продажі. Одним із наступних об’єктів приватизації стане Дрогобицька солеварня – одне з найстаріших підприємств України, яке функціонує безперервно з 1250 року.