Польща вимагає від Угорщини зняти вето на вступ України до ЄС

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розкритикував Угорщину через її вето на євроінтеграцію України. Про це він заявив під час спільної пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві.

За словами польського міністра, Варшава готова активно працювати з данським головуванням у Євросоюзі, щоб питання розширення ЄС, зокрема вступу України та Молдови, залишалося одним із ключових пріоритетів порядку денного.

📢 «Ми закликаємо Угорщину скасувати вето на початок переговорів щодо першого кластера. Ми з нетерпінням чекаємо на прийняття України до сім’ї ЄС», – сказав він.

Сікорський підкреслив, що досягти результату можна лише за допомогою скоординованого міжнародного тиску на Будапешт. Польща, за його словами, прагне, аби ЄС продовжував підтримку Києва у процесі реформ і водночас забезпечив реальний прогрес у питанні членства.

У цьому контексті євроінтеграція України залишається важливим сигналом для всього регіону, особливо на тлі загроз, що лунають з боку російських союзників.

☝️ Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нещодавно зробив чергову скандальну заяву про Україну. Він дозволив собі висловити припущення про можливий «поділ» нашої держави «на три частини» після завершення війни. Це викликало різку реакцію у Києві та серед партнерів у Європі.

👉 Також раніше повідомлялось, що Польща розглядає можливість застосування статті 4 НАТО після атаки російських дронів на її територію. Про це повідомив президент країни Кароль Навроцький після екстреної зустрічі Бюро національної безпеки