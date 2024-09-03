Удару балістичними ракетами по Полтаві: багато загиблих та поранених

Унаслідок удару балістичними ракетами, завданого російськими загарбниками по Полтаві, загинули, щонайменше, 41 людина. Про це повідомив шостий президент України Володимир Зеленський у вівторок, 3 вересня.

📢 «Отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві. За наявною зараз інформацією, дві балістичні ракети. Влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку. Люди опинилися під завалами. Багатьох вдалося врятувати. Більш ніж 180 людей поранені. На жаль, багато загиблих. Станом на цей час відомо про 41 загиблого. Мої співчуття всім рідним та близьким», – заявив Зеленський.

Він наказав провести повне та оперативне розслідування всіх обставин цієї трагедії. Також було доручено залучити всі необхідні служби для рятувальної операції після чергового російського ракетного удару по Полтаві.

📢 «Я вдячний кожному й кожній, хто з перших хвилин після влучання допомагає людям, хто рятує життя. Російська наволоч обов’язково відповість за цей удар», – запевнив шостий президент України.

Нагадаємо, вночі того ж дня росіяни атакували Україну 35 ударними дронами типу «Шахед», ракетами Іскандер-М/KN-23 та Х-59/69. ППО збила 27 дронів, шість втрачено локаційно. Ще два дрони пролетіли в напрямку Бєлгородської області рф та окупованих територій Донбасу.

📌 Також раніше повідомлялось, що у ніч на 3 вересня російські загарбники здійснили інтенсивний цілеспрямований обстріл об’єктів «Укрзалізниці».