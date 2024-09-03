російські окупанти вчинили обстріл об’єктів «Укрзалізниці»

У ніч на 3 вересня російські загарбники здійснили інтенсивний цілеспрямований обстріл об’єктів «Укрзалізниці». Про це компанія повідомила у вівторок, зазначивши, що ціллю ворога стали інфраструктурні об’єкти та рухомий склад.

📢 «Були атаковані інфраструктура та рухомий склад у Сумській та Дніпропетровській областях. На щастя, обійшлось без жертв», – йдеться в повідомленні.

Крім того, ввечері того ж дня, під час ворожого артобстрілу в Покровську постраждав будинок працівника «Укрзалізниці» – машиніста локомотивного депо. Це місто наразі є ключовим для евакуації мирного населення. Залізничники змушені працювати під постійною загрозою обстрілів.

Внаслідок атаки на Покровськ залізничник та його дружина, яка є членом первинної профспілки, отримали поранення та були госпіталізовані.

📢 «Жодного пасажирського рейсу не було скасовано, продовжуємо рух», – підкреслили в “Укрзалізниці”.

👉 Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Україну 35 «шахедами», ракетами Іскандер-М/KN-23 і Х-59/69. Протиповітряна оборона збила 27 дронів, однак шість виявилися локаційно втраченими. Ще два ворожі дрони полетіли в напрямку Бєлгородської області рф та окупованої території Донецької області.

📌 Раніше було повідомлено, що вдень неділі, 1 вересня, російські війська завдали авіаудар по об’єктах інфраструктури Сумської громади.