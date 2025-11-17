Ударна група США увійшла в Карибське море

Ударна група США на чолі з найпотужнішим авіаносцем світу USS Gerald R. Ford увійшла в акваторію Карибського моря на тлі різкого загострення напруги навколо Венесуели. Про перекидання сил повідомили військово-морські сили Сполучених Штатів, підкресливши, що рішення ухвалено у відповідь на ескалацію ситуації в регіоні. Передає видання CNN.

На борту авіаносця перебувають близько 4 тисяч американських військовослужбовців, а також десятки літальних апаратів — від винищувачів до допоміжної авіації. Розміщення групи, як уточнюють військові, безпосередньо пов’язано із «загостренням ситуації в регіоні».

☝️ Раніше стало відомо, що США оголосили про початок військової операції проти Венесуели. У Пентагоні зазначили, що операція «Південний спис» спрямована на те, щоб усунути наркотерористів з західної півкулі та убезпечити США від наркотиків. Це стало одним із ключових кроків Вашингтона у відповідь на діяльність режиму Ніколаса Мадуро.

Американські високопосадовці в Пентагоні ще 12 листопада офіційно передали президенту США Дональду Трампу кілька можливих сценаріїв військових дій проти Венесуели, які можуть бути реалізовані у найкоротші терміни. На той час, паралельно з підготовкою Вашингтона, венесуельська влада також почала готуватися до можливої наземної операції.

За інформацією ЗМІ, Каракас планує у разі вторгнення організувати партизанську війну як відповідь на ймовірні дії американських сил, серед яких ключову роль нині відіграє ударна група США на чолі з авіаносцем Gerald R. Ford.

👉 Також нагадаємо, що Венесуельський уряд оголосив про початок масової мобілізації збройних сил у відповідь на посилену військову активність США у Карибському регіоні.