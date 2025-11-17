Понеділок, 17 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Ударна група США увійшла в Карибське море

Денис Молотов
Денис Молотов
Ударна група США увійшла в Карибське море

Ударна група США на чолі з найпотужнішим авіаносцем світу USS Gerald R. Ford увійшла в акваторію Карибського моря на тлі різкого загострення напруги навколо Венесуели. Про перекидання сил повідомили військово-морські сили Сполучених Штатів, підкресливши, що рішення ухвалено у відповідь на ескалацію ситуації в регіоні. Передає видання CNN.

На борту авіаносця перебувають близько 4 тисяч американських військовослужбовців, а також десятки літальних апаратів — від винищувачів до допоміжної авіації. Розміщення групи, як уточнюють військові, безпосередньо пов’язано із «загостренням ситуації в регіоні».

☝️ Раніше стало відомо, що США оголосили про початок військової операції проти Венесуели. У Пентагоні зазначили, що операція «Південний спис» спрямована на те, щоб усунути наркотерористів з західної півкулі та убезпечити США від наркотиків. Це стало одним із ключових кроків Вашингтона у відповідь на діяльність режиму Ніколаса Мадуро.

Американські високопосадовці в Пентагоні ще 12 листопада офіційно передали президенту США Дональду Трампу кілька можливих сценаріїв військових дій проти Венесуели, які можуть бути реалізовані у найкоротші терміни. На той час, паралельно з підготовкою Вашингтона, венесуельська влада також почала готуватися до можливої наземної операції.

За інформацією ЗМІ, Каракас планує у разі вторгнення організувати партизанську війну як відповідь на ймовірні дії американських сил, серед яких ключову роль нині відіграє ударна група США на чолі з авіаносцем Gerald R. Ford.

👉 Також нагадаємо, що Венесуельський уряд оголосив про початок масової мобілізації збройних сил у відповідь на посилену військову активність США у Карибському регіоні.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Кабмін оголосив масштабну перевірку діяльності державних компаній

ВЛАДА

Керував наступом на Херсонщину і наказував проводити “фільтацію”: генералу рф повідомлено про підозру

ПОДІЇ

лавров дивно заявив про готовність до зустрічі путіна і Трампа

ПОЛІТИКА

Фейк: Антиросійська політика «добила» один із найстаріших заводів у Франції

СТОПФЕЙК

Фейк: Мешканці Дніпра тепер не зможуть застрахувати своє майно – через «просування російських військ»

СТОПФЕЙК

Кабмін відсторонив Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції

ВАЖЛИВО

Венесуела оголосила масштабну мобілізацію

ВАЖЛИВО

Кількість боїв на фронті за добу зросла майже на чверть: Генштаб оновив карту

ВІЙНА

Дрони рф над Польщею були оснащені вибухівкою

ПОЛІТИКА

Нафтогаз отримає 127 млн євро гранту від ЄІБ на закупівлю газу

ВАЖЛИВО

Генштаб: на фронті відбулося понад 200 бойових зіткнень, третина – на Покровському напрямку

ВІЙНА

Дрони рф атакували енергооб’єкти України у трьох регіонах

ВАЖЛИВО

Боїв на фронті за добу побільшало на чверть: Генштаб оновив карту бойових дій

ВІЙНА

Окупанти розпочали нову хвилю прихованої мобілізації на Луганщині

ПОДІЇ

Колаборанти впроваджують мілітаризацію дітей на Луганщині

КРИМІНАЛ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"