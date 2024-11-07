Удар по Запоріжжю: зруйновано будинки та лікарня, загинула людина, є поранені

Російські війська завдали черговий удар по Запоріжжю 7 листопада, використавши ракети та авіабомби КАБ, що призвело до чисельних руйнувань, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

📢 «Масована атака по Запоріжжю. Ворог наніс 5 ударів. На жаль, є влучання по житлових будинках та лікарні. Є поранені, масштаби руйнувань встановлюються», – зазначив Федоров, опублікувавши фото наслідків обстрілу.

Згодом в ОВА уточнили, що одна людина загинула, а десятеро отримали поранення, включаючи однорічну дитину.

📢 «Одна людина загинула, 10 поранені, серед них однорічна дитина. Такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя», – йдеться у повідомленні.

Двоє потерпілих перебувають у важкому стані, зокрема працівник медичного закладу, якому наразі надають необхідну допомогу.

Раніше було відомо про п’ять вибухів після російської атаки по Запоріжжю, що пошкодили лікарню та житлові будинки. Деталі щодо масштабу руйнувань ще уточнюються.

📢 «До 17 осіб збільшилася кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Серед постраждалих троє дітей – чотиримісячна дівчинка та хлопчики віком 1 та 10 років. Всі постраждалі отримують допомогу медиків». – надали оновлену інформацію в пресслужбі Запорізької ОВА.

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📌 Також в ніч на 7 листопада внаслідок чергової атаки російських ударних дронів зазнала руйнувань Одеса.

📌 Крім того, повідомляється, що уламки російських безпілотників спричинили пожежі у кількох районах Києва, зокрема у багатоповерхівці та лікарні, є також постраждалі.