Наслідки атаки російських дронів на Київ повідомили в КМВА

Російські загарбники знову провели масовану атаку на столицю України за допомогою ударних дронів. Безпілотники заходили на Київ хвилями як групами, так й поодинці. Атака велась з різних напрямків і на різних висотах — як низьких, так і значних. Повітряна тривога тривала у місті протягом восьми годин. Завдяки оперативним діям протиповітряної оборони (ППО) у небі над Києвом та на підступах до міста було збито понад тридцять ударних БпЛА. Про це повідомила пресслужба КМВА (Київська міська військова адміністрація) у четвер, 7 листопада.
Під час російської атаки, падіння уламків ворожих дронів зафіксовано у шести районах столиці. Було пошкоджено як житлові, так і нежитлові будівлі. Також виникло кілька пожеж, які рятувальники оперативно загасили. Зараз відомо про двох постраждалих, їхньому життю нічого не загрожує.
Про наслідки атаки російських дронів по Києву у шести районах повідомили в КМВА.
Голосіївський район:
- Постраждала квартира в житловому будинку, без займання. Одна людина звернулася по медичну допомогу.
- Пожежа на території гаражів та СТО площею 200 кв.м, що пошкодила чотири авто, загасили швидко, потерпілих немає.
Печерський район:
- Займання ресторану на 33-му поверсі житлового будинку, яке спричинило часткове руйнування конструкцій на 34-му поверсі. Пожежу ліквідували, потерпілих немає.
Солом’янський район:
- На території підприємства сталося займання складської будівлі площею 600 кв.м. Постраждала одна людина.
- Уламки впали на медичний центр, викликавши пожежу на площі 20 кв.м, яку швидко ліквідували. Інформацію про постраждалих уточнюють.
- Уламки також впали на нежитлову споруду, пожежу загасили, постраждалих немає.
Подільський район:
- Займання в житловому будинку, деталі з’ясовуються.
Оболонський район:
- Займання на даху 6-поверхової будівлі бізнес-центру площею 10 кв.м, постраждалих, за попередніми даними, немає.
Дарницький район:
- Уламки російських дронів впали на відкриту місцевість і на житловий будинок. Пожеж і постраждалих немає.
☝️ Також нагадаємо, що У ніч на 7 листопада російські загарбники здійснили чергову атаку на Одесу за допомогою ударних дронів, що спричинило руйнування в місті. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації.