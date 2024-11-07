Наслідки атаки російських дронів на Київ повідомили в КМВА

Російські загарбники знову провели масовану атаку на столицю України за допомогою ударних дронів. Безпілотники заходили на Київ хвилями як групами, так й поодинці. Атака велась з різних напрямків і на різних висотах — як низьких, так і значних. Повітряна тривога тривала у місті протягом восьми годин. Завдяки оперативним діям протиповітряної оборони (ППО) у небі над Києвом та на підступах до міста було збито понад тридцять ударних БпЛА. Про це повідомила пресслужба КМВА (Київська міська військова адміністрація) у четвер, 7 листопада.

Під час російської атаки, падіння уламків ворожих дронів зафіксовано у шести районах столиці. Було пошкоджено як житлові, так і нежитлові будівлі. Також виникло кілька пожеж, які рятувальники оперативно загасили. Зараз відомо про двох постраждалих, їхньому життю нічого не загрожує.

Про наслідки атаки російських дронів по Києву у шести районах повідомили в КМВА .

Голосіївський район:

Постраждала квартира в житловому будинку, без займання. Одна людина звернулася по медичну допомогу.

Пожежа на території гаражів та СТО площею 200 кв.м, що пошкодила чотири авто, загасили швидко, потерпілих немає.

Печерський район:

Займання ресторану на 33-му поверсі житлового будинку, яке спричинило часткове руйнування конструкцій на 34-му поверсі. Пожежу ліквідували, потерпілих немає.

Солом’янський район:

На території підприємства сталося займання складської будівлі площею 600 кв.м. Постраждала одна людина.

Уламки впали на медичний центр, викликавши пожежу на площі 20 кв.м, яку швидко ліквідували. Інформацію про постраждалих уточнюють.

Уламки також впали на нежитлову споруду, пожежу загасили, постраждалих немає.

Подільський район:

Займання в житловому будинку, деталі з’ясовуються.

Оболонський район:

Займання на даху 6-поверхової будівлі бізнес-центру площею 10 кв.м, постраждалих, за попередніми даними, немає.

Дарницький район:

Уламки російських дронів впали на відкриту місцевість і на житловий будинок. Пожеж і постраждалих немає.

1 з 24

☝️ Також нагадаємо, що У ніч на 7 листопада російські загарбники здійснили чергову атаку на Одесу за допомогою ударних дронів, що спричинило руйнування в місті. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації.