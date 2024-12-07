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Удар по Запоріжжю: росіяни вбили двох дітей

Денис Молотов
Денис Молотов
Удар по Запоріжжю: росіяни вбили двох дітей
Наслідки російського удару по Запоріжжю

Унаслідок авіаудару по Запоріжжю, який стався 6 грудня, серед 10 загиблих, за даними ідентифікації, виявлено двох дітей. Про це повідомив у Telegram голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров 7 грудня.

📢 «Серед загиблих двоє дітей – продовжується ідентифікація людей, яких вбили росіяни під час атаки по Запоріжжю. Ворог ударив по пожвавленому району, де у п’ятницю ввечері люди просто поверталися додому», – зазначив Федоров.

За його словами, під час російського удару по Запоріжжю було поранено 26 людей, із яких 12 залишаються в лікарні. Серед госпіталізованих – троє дітей. Загалом унаслідок атаки загинули 10 громадян, восьмеро з яких перебували в автомобілях у момент удару.

Також повідомлялось про пошкодження:

      • 10 багатоповерхівок (вибиті вікна, зруйновані дахи).
      • 17 одноповерхових будинків.
      • Комерційні об’єкти (зруйноване СТО, пошкоджені торгові точки).

✅Відновлювальні роботи було розпочато одразу після ворожого обстрілу.

На 7 грудня в Запорізькій області оголошено День жалоби за загиблими внаслідок чергового інциденту російського терору.

📢 “Запоріжжя втратило 10 своїх мешканців. Цинічний удар країни-терориста забрав їхні життя. Невимовний біль. Найщиріші співчуття родинам загиблих та поранених”, – зазначили в ОВА.

📌 Російські окупанти завдали артилерійського удару по Приморському на Запоріжжі. Зруйновано приватний будинок. Загинув його 65-річний господар.

👉 Також 6 грудня війська рф завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Через ворожий обстріл загинули три людини, 17 отримали поранення.

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