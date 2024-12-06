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Удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до дев’яти, багато поранених

Денис Молотов
Денис Молотов
Удар по Запоріжжю: кількість зросла до дев’яти, багато поранених

Внаслідок російського удару по Запоріжжю число загиблих збільшилося до дев’яти людей. Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація (ОВА) та Офіс генерального прокурора. Спочатку повідомлялося про трьох загиблих і чотирьох поранених, серед яких були двоє дітей. З часом в ОВА повідомили про сімох вбитих росіянами людей.

📢 «Осколкові поранення та травми голови: діти, постраждалі внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя, отримують допомогу медиків. Наразі їхньому життю нічого не загрожує», – йдеться у повідомленні ОВА.

Внаслідок чергового російського авіаудару по Запоріжжю було зруйновано авторемонтний комплекс, пошкоджено магазини та багатоповерхівки, повідомили в Офісі генпрокурора.

📢 «Попередньо, дев’ять людей загинули, ще четверо — дістали поранення, серед них двоє дітей віком 4 та 11 років. До 17 зросла кількість поранених у Запоріжжі», – надали оновлену інформацію в Офісі генпрокурора.

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків цього варварського обстрілу, розбираючи завали та оцінюючи масштаби руйнувань. Всім пораненим надається необхідна медична допомога.

👉 Також сьогодні війська рф завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Тим часом у Нікополі, на Дніпропетровщині, рятувальники під час виконання своїх обов’язків потрапили під повторний обстріл, через що був пошкоджений пожежний автомобіль.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що в результаті атаки російського безпілотника на автомобіль швидкої допомоги в Антонівці постраждали двоє медичних працівників. Російські військові вкотре атакували Антонівку, використовуючи дрон.

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