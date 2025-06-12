Удар по військовій інфраструктурі рф: знищено об’єкт ВПК

У Генеральному штабі Збройних сил України 12 червня повідомили про влучне ураження об’єкта російського воєнно-промислового комплексу (ВПК) в московській області. Удар було завдано вночі за допомогою безпілотних систем у межах стратегії зі зниження військових спроможностей рф.

📢 «У межах зниження спроможностей противника з виготовлення високотехнологічного озброєння та техніки, у ніч на 12 червня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора», – йдеться в офіційному повідомленні.

Вибухи було зафіксовано на території технопарку «Рєзоніт» у селищі Зубово московської області. Як зазначають у Генштабі, це завод серійного виробництва друкованих плат і електроніки, що активно використовується у створенні високотехнологічного озброєння.

☝️ Наслідки вогневого ураження наразі уточнюються.

На базі цього технопарку на росії працюють підприємства, пов’язані з розробкою та модернізацією електроніки, мікросхем, систем навігації та елементів для ракетного і морського озброєння

📢 «Плати, виготовлені на «Резониті», інтегруються в системи управління польотом, навігації, наведення й передачі даних. Зокрема: в ракети Іскандер, Калібр, Х-101, дрони Орлан-10, Ланцет, Куб. А також у блоки наведення артилерійських систем», – повідомив очільник ЦПД Андрій Коваленко.

Раніше в ніч на 12 червня українські Сили оборони також завдали ударів по трьох стратегічно важливих об’єктах на росії. Були уражені стратегічні локації у Тамбовській, Курській та Воронезькій областях російської федерації.

☝️ Також нагадаємо, що З 24 лютого 2022 року до 12 червня 2025 року загальні втрати армії рф в Україні перевищили 1 мільйон осіб.