В Олешках за 30 годин режиму тиші не зафіксували жодного інциденту — Лубінець

У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області перші 30 годин режиму тиші минули без жодного інциденту. Про це вранці в середу, 28 жовтня, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмена, дотриманню домовленостей сприяє постійна комунікація з уповноваженою з прав людини в росії яною лантратовою. Сторони підтримують зв’язок і координують виконання погоджених заходів.

Лубінець окремо подякував першій леді США Меланії Трамп за особисту увагу до гуманітарної місії та допомоги цивільним жителям Олешок. Він також відзначив роботу її команди, яка забезпечує постійну комунікацію та підтримує координацію зусиль.

📢 «Наша спільна мета — забезпечити допомогу цивільному населенню Олешок і створити умови для безпечного виїзду тих, хто цього потребує», — наголосив омбудсмен.

Режим припинення вогню розпочався 27 жовтня о 03:00 за київським часом. Він поширюється на визначені території, пов’язані з проведенням гуманітарної місії. За оприлюдненими Лубінцем домовленостями, режим тиші має тривати до 22:59 1 листопада.

Напередодні Меланія Трамп повідомила, що початок локального перемир’я перенесли на два дні раніше від початкового плану, щоб захистити цивільних і прискорити доставлення необхідної допомоги. У першому повідомленні Білого дому йшлося про початок припинення вогню 29 жовтня.

Перша леді США також заявила, що територію дії перемир’я розширили за межі Олешок у межах Херсонської області. Мета цього рішення — забезпечити безпечний проїзд гуманітарних конвоїв. Її заяву підтверджує повідомлення Reuters.

Йдеться про локальну гуманітарну домовленість. У ранковому повідомленні 28 жовтня Лубінець не навів кількості вже евакуйованих людей або обсягів доставленої допомоги. Він наголосив, що пріоритетом залишаються життя та безпека цивільних.