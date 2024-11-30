Удар по Нікопольському району: загинув 38-річний чоловік

У ніч проти 30 листопада російські війська завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровщини, унаслідок чого загинув 38-річний чоловік. Інформацію підтвердив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у суботу, 30 листопада.

Як повідомив Лукашук, окупанти використали для атаки безпілотники та артилерію, завдавши ударів по Червоногригорівській і Покровській громадах. Ворожі дії спричинили пожежу, внаслідок якої було пошкоджено сім приватних будинків і чотири господарські споруди. Також постраждали об’єкти інфраструктури, зокрема лінії електропередачі.

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Раніше в Нікополі внаслідок удару російського дрона-камікадзе постраждали жінка та чоловік.

☝️ Також сьогодні було повідомлено, що Сили оборони України змогли збити вісім із десяти російських ударних безпілотників (БпЛА), які атакували українські території. Один із дронів було втрачено локаційно, ще один змінив напрямок і полетів на територію, тимчасово захоплену російськими загарбниками.

Як зазначається, атака розпочалася ввечері 29 листопада о 21:30. Російські окупанти використовували десять ударних дронів типу «Shahed» та безпілотники невстановленого типу, запущених із районів Курська та Приморсько-Ахтарська.