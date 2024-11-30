Жоден з російських безпілотників не досяг цілі – ПС

Сили оборони України змогли збити вісім із десяти російських ударних безпілотників (БпЛА), які атакували українські території. Один із дронів було втрачено локаційно, ще один змінив напрямок і полетів на територію, тимчасово захоплену російськими загарбниками. Про це в суботу, 30 листопада, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Як зазначається, атака розпочалася ввечері 29 листопада о 21:30. Російські окупанти використовували десять ударних дронів типу «Shahed» та безпілотники невстановленого типу, запущених із районів Курська та Приморсько-Ахтарська.

У ході протиповітряного бою українські захисники знешкодили ворожі безпілотники в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Херсонській областях.

☝️ Нагадаємо, за даними Генерального штабу, за попередню добу українські військові ліквідували 42 російські безпілотники оперативно-тактичного рівня.

👉 Також раніше повідомлялось, що у ніч проти 29 листопада окупанти здійснили масштабну атаку на територію України за допомогою 132 російських ударних безпілотників (БпЛА), серед яких були ударні дрони типу «Shahed» та апарати невстановленого типу.

Для протидії ворожої атаці було залучено авіацію, зенітно-ракетні комплекси (ЗРК), засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Як вже відомо, російські агресори почали використовувати ударні безпілотники, споряджені бойовою частиною зі шрапнеллю. Агресори використовують такі БпЛА для ураження людей. Зазначимо, що мова йдеться саме про підготовлені уражаючі елементи, зазвичай у формі кульок, які розлітаються під час вибуху. Вони виступають у якості головного засобу ураження.