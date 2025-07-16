Удар по Нікополю: зруйновані будівлі, є жертви серед мирного населення

Окупаційні російські війська знову завдали артилерійського удару по Нікополю. Як повідомила Дніпропетровська обласна військова адміністрація (ОВА), вранці 16 липня під обстріл потрапив житловий сектор міста.

📢 «У Нікополі російська армія вбила жінку. До трагедії призвів артилерійський обстріл міста, який ворог скоїв вранці», – зазначили в ОВА.

Унаслідок атаки ще п’ятеро мешканців отримали поранення. Двоє з них були госпіталізовані: 78-річна жінка перебуває у важкому стані, а 69-річна – у стані середньої тяжкості. Троє інших постраждалих проходять амбулаторне лікування.

Під обстріл потрапили цивільні об’єкти. За даними обласної влади, пошкоджені банк, аптека, перукарня, магазини, спортивний клуб, а також кілька багатоквартирних будинків.

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🔻 Ситуація в регіоні залишається складною. Нагадаємо, в ніч на 16 липня росія здійснила масштабну повітряну атаку на Дніпропетровщину. Особливо постраждав Кривий Ріг, де зафіксовано наймасованішу атаку дронів-камікадзе «Shahed» з початку повномасштабного вторгнення.

📌 Загалом за цю ніч, за даними Повітряних сил ЗСУ, по Україні було випущено одну балістичну ракету та 400 ударних безпілотників різних типів. Українські сили ППО збили 198 ворожих дронів, ще 145 дронів-імітаторів було подавлено засобами радіоелектронної боротьби.