Балістика й Shahed: нічна атака дронами рф вдарила по трьох регіонах

Масштабна атака дронами та ракетами прокотилася Україною в ніч на 16 липня. Війська рф завдали масованого повітряного удару, застосувавши як балістичні ракети, так і велику кількість безпілотників. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

📢 «Під час атаки противник використав одну балістичну ракету типу «Іскандер-М», а також 400 ударних безпілотників Shahed і дронів-імітаторів», — йдеться у зведенні.

Основними цілями ворожої атаки стали міста Кривий Ріг, Харків і Вінниця. Зокрема, запуск засобів ураження здійснювався з території тимчасово окупованого Криму, а також із низки прикордонних і центральних регіонів рф. Зокрема, з Шаталового, Брянська, Курська, Міллерова та Приморсько-Ахтарська.

🔰 Для відбиття повітряного наступу були задіяні всі можливі сили й засоби протиповітряної оборони: зенітні ракетні комплекси, бойова авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи (МВГ) та безпілотні системи Сил оборони.

📊 Станом на 08:30, зафіксовано знищення щонайменше 198 ворожих дронів. Ще 145 дронів-імітаторів було успішно подавлено за допомогою систем РЕБ. Загалом повітряна тривога охопила північ, південь, схід і центр України.

Також підтверджено влучання ворожих БпЛА та балістичної ракети у 12 різних населених пунктах. Крім того, уламки збитих апаратів впали ще у двох локаціях. У деяких з них пошкоджено інфраструктуру та об’єкти цивільного призначення.

📌 Нагадаємо, у Вінниці внаслідок атаки постраждали щонайменше вісім людей, серед них — двоє у важкому стані. Відомо також про масштабні пожежі на підприємствах. Подібна ситуація зафіксована у Кривому Розі, де внаслідок ударів було зруйновано промисловий об’єкт. А також у Харкові, де пролунала серія вибухів і є постраждалі.

🛡️ Повітряні сили закликають громадян залишатися в укриттях під час тривоги та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Ворог продовжує застосовувати комбіновану тактику атак — одночасне використання ракет і дронів для ускладнення роботи ППО.