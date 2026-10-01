Суд призначив В’ячеславу Зінченку довічне ув’язнення у справі про вбивство Фаріон

Шевченківський районний суд Львова 1 жовтня визнав В’ячеслава Зінченка винним у вбивстві мовознавиці, громадської діячки та колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. Йому призначили довічне позбавлення волі. Про рішення повідомило Суспільне Львів, кореспондентка якого перебувала в залі суду. Під час розгляду справи Зінченко своєї вини не визнавав.

⚖️ Що постановив суд

Зінченка визнали винним в умисному вбивстві у зв’язку з виконанням потерпілою громадського обов’язку, з мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

За незаконне поводження зі зброєю суд призначив чотири роки позбавлення волі, а за вбивство — довічне ув’язнення. Остаточне покарання визначили шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

📢 «Строк відбування покарання почати з моменту затримання 25 липня 2024 року», — зачитав суддя Петро Невойт.

Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Оголошення рішення відбувалося за посилених заходів безпеки. Біля суду зібралися прихильники Ірини Фаріон, які вимагали довічного ув’язнення для обвинуваченого. Також були присутні люди, які підтримували Зінченка. Рух вулицею біля будівлі обмежили, повідомляє Львівський портал.

ℹ️ Вбивство Фаріон і затримання підозрюваного

Напад на Ірину Фаріон стався ввечері 19 липня 2024 року поблизу її будинку на вулиці Масарика у Львові. Нападник вистрілив їй у голову та втік. Мовознавицю госпіталізували й прооперували, однак за кілька годин вона померла в лікарні.

Підозрюваного затримали 25 липня 2024 року у Дніпрі. На той момент місцевому жителю В’ячеславу Зінченку було 18 років. Наступного дня Галицький районний суд Львова обрав йому тримання під вартою без права внесення застави. За інформацією Національної поліції.

Окремо в липні 2024 року в російських Telegram-каналах поширили заяву про те, що відповідальність за вбивство нібито взяв представник неонацистського руху NS/WP. Інформація з’явилася ввечері 24 липня, а наступного дня поліція повідомила, що перевіряє її. Про це тоді розповіла Суспільному речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська. Саму заяву угруповання не слід ототожнювати з доведеними судом обставинами справи.