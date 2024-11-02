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Удар по Херсонщині: росіяни вбили жінку, поранено троїх дітей

Денис Молотов
Денис Молотов
Удар по Херсонщині: росіяни вбили жінку, поранено троїх дітей

росіяни здійснили атаку з артилерії по Зеленівці на Херсонщині, внаслідок якого загинула жінка. Ще четверо людей зазнали поранень, серед яких є діти. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін у своєму Telegram у суботу, 2 листопада.

📢 «Рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої 40-річної жінки. Вона зазнала травм, несумісних із життям. Щирі співчуття родичам убитої», – написав голова Херсонської ОВА, Прокудін.

За його словами, серед поранених – 16-річна дівчина, яку із численними травмами госпіталізували. Також постраждали 10-річний хлопчик та 11-річна дівчина, які отримали уламкові поранення та переломи. Ще одна постраждала – 67-річна жінка, в якої діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, а також перелом гомілки.

☝️ Нагадаємо, 5 жовтня росіяни здійснили атаку безпілотником (БпЛА) по автомобілю на трасі біля Томиної Балки, в результаті чого смертельні поранення отримав 72-річний чоловік.

📌 А вже 9 жовтня російські окупанти завдали удару по геріатричному центру на Херсонщині, внаслідок чого постраждали двоє медичних працівників.

📌 Також вчора, 1 листопада, росіяни здійснили черговий ракетний обстріл Херсона, внаслідок чого постраждали дві цивільні людини. Зазначається, що 64-річний чоловік, який перебував у приміщенні під час удару, отримав вибухову травму та уламкове поранення обличчя. Пізніше стало відомо, що серед постраждалих також опинилася 25-річна дівчина. Вона звернулася до лікарні з вибуховою травмою та контузією.

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