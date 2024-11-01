Херсон під черговим російським обстрілом: постраждали дві людини

Російські загарбники здійснили черговий ракетний обстріл Херсона, внаслідок чого постраждали дві цивільні людини. Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна військова адміністрація у п’ятницю, 1 листопада.

Зазначається, що 64-річний чоловік, який перебував у приміщенні під час удару, отримав вибухову травму та уламкове поранення обличчя. Йому надали медичну допомогу на місці.

Пізніше стало відомо, що серед постраждалих також опинилася 25-річна дівчина. Вона звернулася до лікарні з вибуховою травмою та контузією.

📢 «росіяни продовжують влаштовувати з дронів, як вони це називають, “сафарі” на жителів Херсонщини. Під ударом опиняються автівки, “швидкі”, комунальні служби та просто люди, які йдуть вулицею. Якщо порівнювати з вереснем, то кількість ударів з БпЛА залишилася майже без змін. У вересні – 2750 дронових атак, у жовтні – 2650», – повідомив керівник Херсонської ОВА в етері телемарафону.

Керівник міської військової адміністрації Херсона Роман Мрочко зазначив, що в жовтні внаслідок російських обстрілів у місті загинули 25 людей, а 146 отримали поранення

📢 «Загиблих минулого місяця майже в 4 рази більше, ніж у вересні», – написав він у своєму Telegram.

📌 Раніше цього тижня внаслідок чергового обстрілу в Херсоні одна людина загинула, а семеро цивільних постраждали.