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Бернем заявив про втручання росії в референдум щодо Brexit

Денис Молотов
Денис Молотов
Бернем заявив про втручання росії в референдум щодо Brexit
Фото ілюстративне з відкритих джерел / Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що після приходу на Даунінг-стріт отримав ствердну відповідь на запитання про російське втручання в референдум 2016 року щодо виходу країни з Європейського Союзу.

Про це він розповів в інтерв’ю подкасту The Rest Is Politics, уривки якого оприлюднили 11 жовтня. Заяву прем’єра наводить Associated Press.

📢 «Прийшовши на Даунінг-стріт, я поставив запитання: чи було втручання росії у референдум 2016 року? Я дістав чітку відповідь: так, було», — сказав Бернем.

Водночас прем’єр не назвав, хто саме надав йому цю оцінку, не оприлюднив доказів і не уточнив, чи вплинули дії москви на підсумок голосування. На ці обмеження його заяви звернула увагу The Guardian.

Втручання та вплив на результат — різні питання

Бернем виступив за більшу відкритість британської влади щодо спроб іноземних держав впливати на політичні процеси. На його думку, публічне висвітлення таких дій важливе й для виборців інших європейських країн, зокрема Франції та Німеччини, де посилюються ультраправі сили.

Однак 12 жовтня представник британського МЗС Стівен Дауті заявив, що російські спроби втручання в референдум не були успішними. В інтерв’ю Sky News він послався на попередні пояснення міністра з питань безпеки Дена Джарвіса.

Відповідаючи на запитання, чи ставить втручання під сумнів результат референдуму, Дауті заперечив це. За його словами, Бернем порушував ширше питання російських спроб впливати на демократичні процеси у Великій Британії та Європі.

Попередні консервативні уряди наголошували саме на відсутності доказів успішного втручання. Зокрема, таку позицію зафіксовано в офіційній парламентській відповіді від 3 серпня 2020 року. Це формулювання слід відрізняти від заперечення будь-яких спроб впливу.

Що встановив парламентський комітет

У звіті 2020 року британський парламентський Комітет із питань розвідки та безпеки критикував уряд за недостатню увагу до можливої російської діяльності навколо референдуму.

Комітет зазначав, що надані йому матеріали свідчили: уряд не лише не виявив, а й не шукав належним чином доказів успішного втручання. Парламентарі також звертали увагу на повідомлення про поширення проросійськими медіа та мережевими акаунтами матеріалів на підтримку Brexit і проти Євросоюзу.

Водночас комітет не встановлював, що росія змінила результат голосування. Він закликав розвідувальні органи провести оцінювання можливого втручання та оприлюднити його незасекречений виклад.

Питання російських інформаційних операцій Бернем порушував і раніше. 22 вересня 2026 року, виступаючи на Генеральній Асамблеї ООН, він заявив про наявність доказів спроб москви втрутитися у британські парламентські вибори 2019 року. Прем’єр також оголосив про створення Національного центру інформаційного захисту для протидії іноземним інформаційним загрозам.

Про російську активність попереджала й фінська служба безпеки та розвідки Supo. У липні вона разом із військовою розвідкою Фінляндії та міжнародними партнерами застерегла компанії щодо кібершпигунства через вразливе мережеве обладнання.

👉 Також нагадаємо, що польська поліція отримала повідомлення про можливий замах на прем’єр-міністра Дональда Туска та віцепрем’єра, міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша. До перевірки загрози залучили правоохоронців і спецслужби.

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