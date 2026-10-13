Прокуратура Відня пояснила затримання Ткача та Бондаренка, редакція УП вимагає відповідей

Прокуратура Відня заявила, що журналіста «Української правди» Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка затримали через підозру у зв’язках із двома іншими громадянами України, яких розслідують у справі про шпигунство. За версією відомства, підставою стали свідчення про спостереження за одним об’єктом у той самий період та в однаковий спосіб.

Про пояснення прокуратури 12 жовтня повідомило Reuters. Текст заяви також навела «Українська правда», яка не погоджується з обґрунтуванням дій правоохоронців.

Чим прокуратура пояснює затримання

Двох перших підозрюваних австрійські правоохоронці затримали 5 жовтня. Під час розслідування слідчі отримали свідчення щодо третього чоловіка, який, за їхніми даними, спостерігав за тим самим об’єктом. Прокуратура не назвала його імені; Reuters пов’язує цей опис із Ткачем.

На підставі отриманих відомостей слідство припустило, що чоловіки могли діяти спільно. Після дозволу суду прокуратура розпорядилася затримати третю особу. В автомобілі разом із нею перебував ще один чоловік — за повідомленням агентства, оператор Бондаренко. Його поліція затримала з власної ініціативи через підозру в причетності до тієї самої групи.

📢 «На момент арештів не було відомо, що підозрюваними є український журналіст-розслідувач та оператор. Арешти жодним чином не пов’язані з професійною діяльністю двох чоловіків», – наголосили у віденській прокуратурі.

Водночас у відомстві визнали: під час допитів зв’язок журналістів із раніше затриманими підозрюваними підтвердити не вдалося. Тому обох медійників звільнили. За даними Reuters, обвинувачень їм не висунули.

Що заявляє «Українська правда»

Редакція вважає застосовані заходи необґрунтованими та непропорційними. В УП наголосили, що прокуратура не пояснила, як перевіряла достовірність свідчень третіх осіб і чи розглядала можливість введення правоохоронців в оману.

Видання також вимагає пояснити необхідність застосування сили, тривалість утримання журналістів, підстави вилучення засобів зв’язку, пошкодження та часткову втрату майна. Разом з адвокатами редакція домагатиметься перевірки обставин затримання та відшкодування шкоди.

Ткач і Бондаренко перебували у Відні за редакційним завданням, пов’язаним із пошуком колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка. Їх затримали 8 жовтня. За словами журналістів, озброєні люди в масках розбили вікна автомобіля та витягли їх на дорогу. Бондаренко дістав травми від уламків скла й потребував медичної допомоги.

9 жовтня речник МЗС Георгій Тихий підтвердив звільнення Ткача. Він повідомив, що українські дипломати й консули працювали з австрійською стороною від вечора затримання та продовжували з’ясовувати його обставини.

Звільнення журналістів не означає завершення розслідування: як повідомив ORF із посиланням на прокуратуру, провадження триває. Двоє інших громадян України, затриманих раніше, залишаються під вартою.

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