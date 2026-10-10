росія розпочинає дострокове зняття обмежень на експорт дизельного пального та заявляє про готовність постачати додаткові обсяги до США вже у жовтні. Про це ввечері 9 жовтня повідомив віцепрем’єр рф олександр новак.

Його заяву РБК отримав від апарату посадовця. За словами новака, москва починає знімати експортні обмеження негайно, не чекаючи завершення раніше встановленого терміну.

Посадовець також стверджує, що збільшення експорту не завадить забезпеченню внутрішнього російського ринку дизелем. Подальше нарощування постачань у листопаді та грудні він пов’язав із поверненням нафтопереробних заводів до роботи після ремонтів.

Які обсяги дизеля планує експортувати росія

За інформацією Reuters, новак назвав такі заплановані обсяги додаткових постачань на американський ринок та іншим партнерам: 300 тисяч тонн у жовтні, 500 тисяч тонн у листопаді та один мільйон тонн у грудні. У перспективі, за його словами, постачання можуть зрости до трьох мільйонів тонн на місяць.

Агентство нагадує, що російська заборона на експорт дизельного пального мала діяти до 31 жовтня включно. Заява новака про дострокове зняття обмежень пролунала після телефонної розмови Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним. За її підсумками президент США оголосив про домовленість щодо постачання російського дизеля на американський і світовий ринки.

Що дозволили США та як відреагувала Україна

9 жовтня Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США оприлюднило генеральну ліцензію №135. Вона дозволяє операції з продажу, доставки, розвантаження та імпорту дизельного пального російського походження, зокрема до Сполучених Штатів.

Дозвіл є тимчасовим: він діє до 00:01 за східним літнім часом США 7 квітня 2027 року. Ліцензія стосується дизельного пального й не означає загального скасування американських санкцій проти росії.

Шостий президент України В.О. Зеленський розкритикував це рішення, наголосивши, що послаблення санкцій без чіткої та тривалої домовленості про деескалацію демонструє слабкість і допомагає росії продовжувати війну. На його переконання, такі поступки також зменшуватимуть повагу москви до Вашингтона.

📢 «Дозвіл росії продавати нафтопродукти — це інвестиція у війну, яку треба закінчити, а не продовжити», — заявив Зеленський.

Він повторив, що Україна готова припинити удари по російській нафтопереробці, якщо росія перестане руйнувати українську енергетичну інфраструктуру.

👉 Також нагадаємо, що домовленість Дональда Трампа з володимиром путіним щодо постачання російського дизеля викликала розчарування та гнів у Києві. Так реакцію української влади описав кореспондент Financial Times Крістофер Міллер у дописі в X (колишній Twitter) увечері 9 жовтня.