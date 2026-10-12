ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Новий удар по аеропорту Ер-Ріяда: одна людина загинула, 11 поранені

Денис Молотов
Денис Молотов
Новий удар по аеропорту Ер-Ріяда: одна людина загинула, 11 поранені
Фото з відкритих джерел / Ракетний удар по міжнародному аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді / Reuters

Унаслідок повторної атаки на міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді 11 жовтня загинула одна людина, ще 11 дістали поранення. Такі уточнені дані оприлюднило Генеральне управління цивільної авіації Саудівської Аравії — GACA, повідомляє Reuters.

Загиблий був громадянином Пакистану, який проживав у королівстві. Поранених доправили до лікарень для надання допомоги. Влада також повідомила про матеріальні збитки, масштаби яких продовжують оцінювати.

Цей удар стався наступного дня після атаки 10 жовтня, за яку взяли відповідальність єменські хусити. За оновленими даними Reuters, попередній напад забрав життя 13 людей, понад 300 постраждали. Йдеться про наслідки двох окремих атак.

Влучання в термінал і повідомлення про перехоплення

Речник коаліції на чолі із Саудівською Аравією генерал-майор Туркі аль-Малікі заявив, що невстановлений боєприпас влучив у термінал №4 аеропорту короля Халіда. Після удару виникла пожежа, на місце прибули відповідні служби. Тип боєприпасу в цьому повідомленні не уточнювався.

Окремо коаліція оголосила про перехоплення та знищення крилатої ракети поблизу аеропорту. Згодом військові також заявили про знищення безпілотника у Східній провінції та перехоплення балістичної ракети, запущеної в напрямку міста Хаміс-Мушаїт.

Хусити заявили про атаки на інші об’єкти

У телевізійному зверненні 11 жовтня військовий представник хуситів Ях’я Сарі взяв відповідальність за суботній удар по аеропорту Ер-Ріяда. Він також заявив про атаки на аеропорт у Даммамі та два об’єкти нафтової компанії Saudi Aramco.

Атаку на міжнародний аеропорт імені короля Фахда в Даммамі підтвердило GACA. За офіційним повідомленням, вона сталася ввечері 11 жовтня. Фахівці розпочали оцінювання пошкоджень і перевірку безпеки інфраструктури. Даних про загиблих або поранених у цьому повідомленні не навели.

Водночас твердження хуситів про ураження об’єктів Aramco залишалися без підтвердження компанії. За інформацією Reuters, на момент публікації урядовий медіаофіс Саудівської Аравії та Aramco не відповіли на запити агентства.

Напади відбуваються на тлі активізації бойових дій у Ємені, де Саудівська Аравія підтримує наступ урядових сил проти хуситів.

Туреччина, Єгипет, Пакистан і Саудівська Аравія у спільній заяві засудили атаки на цивільну інфраструктуру королівства та закликали до їхнього негайного й безумовного припинення.

👉 Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові не завдаватимуть ударів по Ірану до проміжних виборів до Конгресу, запланованих на 3 листопада. Водночас блокада іранських портів залишатиметься чинною.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Як вижити взимку в багатоповерхівці без світла, води й тепла

ЕКСКЛЮЗИВ

Сибіга відповів на заклик Трампа змінити президента України

ВАЖЛИВО

Міноборони вивільнить 15,6 млрд грн для пріоритетних потреб

ВАЖЛИВО

Азербайджан відправляє Україні трансформатори

ПОЛІТИКА

Ракетний удар по Прилуках: дев’ятеро загиблих, серед них троє дітей

ВАЖЛИВО

Дизельна угода Трампа з путіним: вимоги США, суперечка про розвіддані

ВАЖЛИВО

Туреччина попередила, що Чорне море не має стати новим фронтом у російсько-українській війні

ПОДІЇ

Атаки на Київ 8 жовтня: четверо загиблих, 19 постраждалих та пожежі

ВІЙНА

Генштаб: за добу на фронті відбулося 118 бойових зіткнень, найгарячіше – під Костянтинівкою та Покровськом

ВІЙНА

Україна підтримала Міжнародний кримінальний суд після запровадження санкцій США

ПОЛІТИКА

У Білорусі розпочинаються навчання ОДКБ за участі росії

ПОДІЇ

Колишню «віцемерку» окупованого Алчевська судитимуть за державну зраду

КРИМІНАЛ

У Краматорську російський удар забрав життя 33 людей

ВАЖЛИВО

До 16 годин без світла: чи чекати киянам тривалих відключень у жовтні і від чого це залежить

ПОДІЇ

рф атакувала судно з олією в Чорному морі: одна людина загинула

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип