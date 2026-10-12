Новий удар по аеропорту Ер-Ріяда: одна людина загинула, 11 поранені

Унаслідок повторної атаки на міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді 11 жовтня загинула одна людина, ще 11 дістали поранення. Такі уточнені дані оприлюднило Генеральне управління цивільної авіації Саудівської Аравії — GACA, повідомляє Reuters.

Загиблий був громадянином Пакистану, який проживав у королівстві. Поранених доправили до лікарень для надання допомоги. Влада також повідомила про матеріальні збитки, масштаби яких продовжують оцінювати.

Цей удар стався наступного дня після атаки 10 жовтня, за яку взяли відповідальність єменські хусити. За оновленими даними Reuters, попередній напад забрав життя 13 людей, понад 300 постраждали. Йдеться про наслідки двох окремих атак.

Влучання в термінал і повідомлення про перехоплення

Речник коаліції на чолі із Саудівською Аравією генерал-майор Туркі аль-Малікі заявив, що невстановлений боєприпас влучив у термінал №4 аеропорту короля Халіда. Після удару виникла пожежа, на місце прибули відповідні служби. Тип боєприпасу в цьому повідомленні не уточнювався.

Окремо коаліція оголосила про перехоплення та знищення крилатої ракети поблизу аеропорту. Згодом військові також заявили про знищення безпілотника у Східній провінції та перехоплення балістичної ракети, запущеної в напрямку міста Хаміс-Мушаїт.

Хусити заявили про атаки на інші об’єкти

У телевізійному зверненні 11 жовтня військовий представник хуситів Ях’я Сарі взяв відповідальність за суботній удар по аеропорту Ер-Ріяда. Він також заявив про атаки на аеропорт у Даммамі та два об’єкти нафтової компанії Saudi Aramco.

Атаку на міжнародний аеропорт імені короля Фахда в Даммамі підтвердило GACA. За офіційним повідомленням, вона сталася ввечері 11 жовтня. Фахівці розпочали оцінювання пошкоджень і перевірку безпеки інфраструктури. Даних про загиблих або поранених у цьому повідомленні не навели.

Водночас твердження хуситів про ураження об’єктів Aramco залишалися без підтвердження компанії. За інформацією Reuters, на момент публікації урядовий медіаофіс Саудівської Аравії та Aramco не відповіли на запити агентства.

Напади відбуваються на тлі активізації бойових дій у Ємені, де Саудівська Аравія підтримує наступ урядових сил проти хуситів.

Туреччина, Єгипет, Пакистан і Саудівська Аравія у спільній заяві засудили атаки на цивільну інфраструктуру королівства та закликали до їхнього негайного й безумовного припинення.

👉 Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові не завдаватимуть ударів по Ірану до проміжних виборів до Конгресу, запланованих на 3 листопада. Водночас блокада іранських портів залишатиметься чинною.