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Україна днями отримає амуніцію для F-16: Зеленський розповів про розмову зі Стуббом

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна днями отримає амуніцію для F-16: Зеленський розповів про розмову зі Стуббом
Ілюстративне фото з відкритих джерел / F-16

Україна найближчими днями очікує на амуніцію для винищувачів F-16, яку використовують для знищення російських реактивних безпілотників типу «шахед». Про це шостий президент України В.О. Зеленський повідомив 10 жовтня після телефонної розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Як зазначається в офіційному повідомленні Офісу Президента, глава держави подякував фінському колезі за пакет підтримки для захисту українського неба та поінформував про чергові російські удари.

📢 «Особливо вдячний за пакет підтримки для нашого захисту неба. Днями отримаємо амуніцію для F-16. Це те, що зараз забезпечує збиття реактивних “шахедів”», — зазначив Зеленський.

Конкретний тип і кількість амуніції в повідомленні не розкриваються. Точну дату її надходження президент також не назвав.

Фінляндія схвалила терміновий пакет допомоги

Напередодні, 9 жовтня, Александер Стубб за пропозицією уряду схвалив 35-й пакет оборонної допомоги Україні вартістю близько одного мільйона євро.

За повідомленням Міністерства оборони Фінляндії, пакет містить один вид оборонного майна із запасів фінських Збройних сил. Його номенклатуру, спосіб і графік доставки не оприлюднюють з оперативних міркувань та для забезпечення безпечного постачання.

Міністр оборони Антті Хяккянен пояснив, що рішення ухвалили у прискореному порядку у відповідь на терміновий запит України. Фінська сторона вже готує наступний, більший пакет допомоги. Загальна вартість оборонних матеріалів, наданих Україні, за даними відомства, становить 3,6 млрд євро.

Водночас у фінському повідомленні прямо не зазначено, що саме до цього пакета входить анонсована Зеленським амуніція для F-16.

Президенти обговорили російські удари та доходи від нафтопродуктів

Окремою темою розмови Зеленського і Стубба стали додаткові прибутки росії від експорту нафтопродуктів. Президент України наголосив, що ці кошти можуть бути спрямовані на фінансування подальшої агресії.

Сторони готують зустрічі та узгоджують подальші дії з огляду на поточну ситуацію. Зеленський підкреслив важливість спільної роботи для захисту людей і обмеження здатності росії продовжувати війну.

Постачання боєприпасів для винищувачів залишається одним із напрямів переговорів із партнерами. Раніше на спільному брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом Зеленський розповідав про пошук амуніції для F-16 та обговорення цього питання з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Того ж дня, 10 жовтня, на тлі балістичної атаки на Київ президент закликав США, Європу та інших партнерів посилити підтримку України й обмежити російські можливості вести війну. За його словами, додаткові доходи від експорту допомагатимуть москві закуповувати компоненти, виробляти зброю та продовжувати атаки.

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