Четвер, 16 Січня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

У ЗСУ підтвердили повторне ураження аеродрому Енгельс-2 на росії

Денис Молотов
Денис Молотов
У ЗСУ підтвердили повторне ураження аеродрому Енгельс-2 на росії

Українські військові знову завдали удару по інфраструктурі російського військового аеродрому Енгельс-2, що розташований у Саратовській області на росії. На цьому об’єкті базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, які входять до складу 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії росії. Про це повідомив 14 Окремий полк БпАК на своєму каналі в Telegram у вівторок, 14 січня.

📢 «В результаті ураження на території нафтобази Кристалл знову відбулось займання цистерн з рідкісним авіаційним паливом для бомбардувальників Ту-160, які Росія використовує для терору проти цивільного населення України», – йдеться у повідомленні.

❗Українські військові також підкреслили: «Кількаденна комплексна операція зі зменшення спроможностей стратегічної авіації ворога завершена».

У повідомленні міститься й іронічний коментар: «Робимо все можливе, щоб пожежні бригади Енгельса, які тільки-но загасили полум’я після попереднього удару, не лишились без роботи в умовах все більш тяжкої економічної ситуації у росії».

☝️ Нагадаємо, що 8 січня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по нафтобазі в Енгельсі. В результаті атаки в районі Енгельс-2 зафіксовано серію вибухів, після яких почалася масштабна пожежа. Місцева влада підтвердила факт влучання в «промисловий об’єкт».

Тоді пожежа на об’єкті тривала п’ять днів, і лише напередодні російські служби заявили про повну ліквідацію «відкритого горіння». За їхніми словами, це стало можливим через те, що повністю вигоріли всі ємності з паливом, які були уражені.

Цієї ночі дрони знову атакували низку важливих об’єктів на території рф, зокрема й нафтобазу в Енгельсі.

Попередня стаття
Україна перша в Світі отримала новітню гаубицю RCH 155
Наступна стаття
Рада не змогла викликати Сирського щодо ситуації із переведенням військових Повітряних сил до піхоти
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Росіяни дроном «Молнія» завдали удару в Харкові, є постраждалі

ВІЙНА

Угода про сторічну співпрацю України та Британії: що передбачає

ПОДІЇ

Невдала втеча з України: авто з чоловіками злетіло у кювет у прикордонні

СУСПІЛЬСТВО

На росії уражено нафтобазу «Ліскінська» у Воронезькій області – Генштаб

ВАЖЛИВО

Зеленський: Україна не веде за лаштунками жодних розмов з росією

ПОДІЇ

Світоліна – перша українка, яка виграла 100 матчів на турнірах Грендслем

СПОРТ

“Примарний флот” росії зазнав удару: десятки танкерів не можуть зайти в порти

ПОДІЇ

Командир на Черкащині безпідставно нараховував “бойові”доплати

КРИМІНАЛ

На Полтавщині уламки БпЛА рф пошкодили енергооб’єкти

ВІЙНА

124 бої на фронті: майже половина – на Покровському напрямку

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ

Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип