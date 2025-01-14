У ЗСУ підтвердили повторне ураження аеродрому Енгельс-2 на росії

Українські військові знову завдали удару по інфраструктурі російського військового аеродрому Енгельс-2, що розташований у Саратовській області на росії. На цьому об’єкті базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, які входять до складу 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії росії. Про це повідомив 14 Окремий полк БпАК на своєму каналі в Telegram у вівторок, 14 січня.

📢 «В результаті ураження на території нафтобази Кристалл знову відбулось займання цистерн з рідкісним авіаційним паливом для бомбардувальників Ту-160, які Росія використовує для терору проти цивільного населення України», – йдеться у повідомленні.

❗Українські військові також підкреслили: «Кількаденна комплексна операція зі зменшення спроможностей стратегічної авіації ворога завершена».

У повідомленні міститься й іронічний коментар: «Робимо все можливе, щоб пожежні бригади Енгельса, які тільки-но загасили полум’я після попереднього удару, не лишились без роботи в умовах все більш тяжкої економічної ситуації у росії».

☝️ Нагадаємо, що 8 січня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по нафтобазі в Енгельсі. В результаті атаки в районі Енгельс-2 зафіксовано серію вибухів, після яких почалася масштабна пожежа. Місцева влада підтвердила факт влучання в «промисловий об’єкт».

Тоді пожежа на об’єкті тривала п’ять днів, і лише напередодні російські служби заявили про повну ліквідацію «відкритого горіння». За їхніми словами, це стало можливим через те, що повністю вигоріли всі ємності з паливом, які були уражені.

Цієї ночі дрони знову атакували низку важливих об’єктів на території рф, зокрема й нафтобазу в Енгельсі.