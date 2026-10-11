Сибіга відповів на заклик Трампа змінити президента України

Рішення щодо керівництва України належить українському народові. На цьому наголосив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, реагуючи на заяву президента США Дональда Трампа про необхідність обрати нового українського лідера, який зможе домовитися про завершення війни з росією.

Свою позицію очільник українського зовнішньополітичного відомства виклав у дописі в соцмережі X (колишній Twitter), оприлюдненому в суботу, 10 жовтня.

За словами Сибіги, Володимир Зеленський керує державою в умовах війни, у якій українці відстоюють незалежність, свободу та гідність. Міністр заявив, що президент має підтримку громадян, і саме їм належить право ухвалювати рішення.

📢 «Президент Володимир Зеленський очолює нашу державу в час війни — війни за незалежність, свободу та гідність. Він має підтримку українського народу, і саме народ має право вирішувати», — зазначив глава МЗС.

Сибіга також висловив переконання, що заяви з-за кордону лише підтверджують: Зеленський добре виконує свою роботу. Український президент заслуговує на підтримку, додав міністр.

Що заявив Трамп і як відреагував представник путіна

Раніше того самого дня Дональд Трамп під час спілкування з журналістами запропонував Україні обрати іншого лідера, здатного укласти угоду про припинення війни. Запис виступу оприлюднив Білий дім.

Американський президент обґрунтував свою позицію претензіями до Зеленського. Він стверджував, що український глава держави нібито мав можливості домовитися про завершення війни, однак не скористався ними. Трамп також розкритикував українські удари по російських нафтопереробних заводах, пов’язавши їх із проблемами на ринку дизельного пального.

Заклик президента США підтримав спецпредставник російського диктатора володимира путіна кирило дмитрієв. У власному дописі в X (колишній Twitter) він назвав слова Трампа «знаковими» та «історичними».

Представник кремля заявив, що американський президент приєднався до прихильників зміни українського керівництва, та повторив звинувачення на адресу Зеленського в нібито небажанні миру. ⚠️ Йдеться про оцінку російського посадовця, який представляє державу, що веде війну проти України.

*російська федерація — держава-агресор і держава-окупант.