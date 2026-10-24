Starlink і Starshield в Україні запрацювали під час руху понад 161 км/год – джерела

Станом на ранок суботи, 24 жовтня, Сили оборони України та фахівці Міністерства оборони зафіксували роботу терміналів Starlink і Starshield під час руху зі швидкістю понад 161 км/год. Про це повідомив Укрінформ із посиланням на джерело в Міноборони.

📢 «Станом на ранок 24 жовтня Сили оборони України і фахівці Міністерства оборони фіксують, що Starlink/ Starshield почав працювати на швидкості більше ніж 161 км/год», – повідомив співрозмовник агентства.

Йдеться про швидкість руху обладнання з терміналами супутникового зв’язку. Раніше перевищення встановленого порога призводило до втрати з’єднання.

Що перевіряють військові

За словами джерела, фахівці продовжують «моніторити і проводити перевірки на вищих швидкостях, визначати верхні ліміти та зʼясовувати, наскільки насправді відновлено роботу цього звʼязку».

Аналогічну інформацію отримала від своїх джерел у Міністерстві оборони АрміяInform. Отже, зафіксована робота понад попередній поріг поки не означає підтвердження повного скасування всіх обмежень.

Що передувало відновленню зв’язку

Ще 23 жовтня шостий президент України В.О. Зеленський повідомляв, що обмеження зберігаються. Українська сторона перевіряла систему в цивільному секторі та на кількох напрямках поблизу фронту.

Президент США Дональд Трамп того ж дня заявив, що готовий обговорити проблему з керівником SpaceX Ілоном Маском.

📢 «Якщо є проблема, я її вирішу», – сказав він журналістам, повідомляє “Європейська правда”.

Обмеження роботи військового сервісу Starshield українські підрозділи почали фіксувати з 14 жовтня. Втрата зв’язку під час руху ускладнила застосування безпілотних комплексів.

👉 Також українські військові 22 жовтня та в ніч проти 23 жовтня уразили російські військові об’єкти на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Запорізької області та Криму. Водночас випадки втрати супутникового зв’язку Starlink/Starshield під час руху досі фіксують.