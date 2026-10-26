Удари по Донеччині: у Краматорській громаді та Слов’янську є загиблі

Унаслідок російських ударів по Краматорській громаді Донецької області загинула щонайменше одна людина, ще 10 дістали поранення. Серед постраждалих — 13-річна дівчина. Окремо ДСНС повідомила про загибель жінки під завалами приватного будинку у Слов’янську. Інформацію про наслідки атак у понеділок, 26 жовтня, оприлюднили начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін та рятувальники.

Чотири удари по Ясногірці

За словами Філашкіна, вранці російські війська чотири рази вдарили по Ясногірці, яка входить до Краматорської громади.

На місцях працюють відповідні служби, пораненим надають необхідну медичну допомогу. Остаточну кількість постраждалих та масштаби пошкоджень встановлюють.

Повідомлення про десятьох поранених стосується саме ударів по Краматорській громаді, про які розповів Філашкін.

У Слов’янську загинула власниця зруйнованого будинку

За інформацією ДСНС, російський авіаудар зруйнував приватний житловий будинок у Слов’янську. Під час розбору завалів рятувальники дістали тіло загиблої власниці оселі.

Крім того, надзвичайники загасили пожежі в іншому житловому будинку та трьох автомобілях.

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У Краматорську рятувальники вивели жінку із задимленої квартири

У Краматорську після російських обстрілів спалахнули квартири у двох дев’ятиповерхових житлових будинках. Загальна площа пожеж становила 300 квадратних метрів.

Із задимленої квартири надзвичайники врятували жінку. Через загрозу повторних російських ударів гасіння довелося тимчасово призупинити.

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⚠️ Родини з дітьми закликають евакуюватися

Філашкін нагадав, що на всій території Краматорської громади діє обов’язкова евакуація сімей із дітьми у примусовий спосіб. Він закликав батьків вивезти дітей із небезпечних населених пунктів.

Раніше повідомлялось, що на Донеччині розширили зону обов’язкової евакуації сімей із дітьми у примусовий спосіб. Відтепер вона охоплює всі населені пункти Краматорської та Слов’янської громад

☎️ По допомогу з евакуацією можна звернутися за номерами:

0 800 500 121 та 073 050 01 21.

☎️ Для евакуації тяжкохворих людей та осіб з інвалідністю працює номер: