Оголошено повторний конкурс на голову АРМА

В Україні 26 жовтня розпочався прийом документів для участі в повторному конкурсі на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів – АРМА. Подати документи можна до 26 листопада 2026 року включно.

Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що відбір має бути відкритим і прозорим. Його звернення оприлюднив Урядовий портал.

📢 «Агентству потрібен керівник, якому довіряють і суспільство, і партнери», — наголосив очільник уряду.

Корецький запросив до участі кандидатів, які мають управлінський досвід, бездоганну репутацію та прагнуть працювати на користь країни. Окремо він підкреслив значення ефективного управління майном, переданим агентству.

📢 «Під час війни кожен арештований актив має працювати в інтересах держави», — зазначив прем’єр.

Рішення про умови та строки повторного конкурсу комісія ухвалила 19 жовтня. За повідомленням Transparency International Ukraine, до участі запрошують юристів та економістів, які відповідають установленим законодавством вимогам.

Комісія також оновила процедуру оцінювання. Кандидатів більше не відсіюватимуть за результатами тесту на знання законодавства. Відбір до наступного етапу відбуватиметься після перевірки когнітивних здібностей: для проходження потрібно набрати понад 55 балів.

Підсумковий рейтинг формуватимуть за результатами обох тестувань. Знання законодавства становитиме 60% оцінки, когнітивні навички — 40%.

Крім того, сертифікат про володіння державною мовою дозволили подавати протягом конкурсного відбору, але не пізніше ніж за три дні до співбесіди.

Нагадаємо

Попередню голову АРМА Олену Думу звільнили в липні 2025 року. Після цього відбір нового керівника завершився без призначення: єдиний фіналіст Віктор Дубовик не отримав необхідної підтримки конкурсної комісії.

Як повідомляла TI Ukraine, під час квітневого голосування його кандидатуру підтримали четверо із шести членів комісії. Однак серед них був лише один представник міжнародних партнерів, тоді як для ухвалення рішення потрібні щонайменше два.

У червні комісія вирішила провести повторний конкурс, а в жовтні затвердила оновлені правила та строки прийому документів.